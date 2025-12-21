Makina përplas të moshuarën te vijat e bardha në Cërrik

Cërrik – Një aksident rrugor është regjistruar këtë të diel rreth orës 14:05 në aksin Cërrik–Belsh, ku një automjet ka përplasur një grua të moshuar që po kalonte rrugën në vijat e bardha.
Sipas të dhënave paraprake, automjeti drejtohej nga një grua, e cila dyshohet se nuk ka qenë e vëmendshme në momentin e ngjarjes. Si pasojë e përplasjes, e moshuara ka pësuar dëmtime dhe ka humbur ndjenjat.
Menjëherë pas njoftimit, në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e policisë dhe autoambulanca, të cilat kanë transportuar të dëmtuarën drejt spitalit për ndihmë mjekësore.
Policia ka nisur hetimet për të sqaruar rrethanat e aksidentit, ndërsa automjeti i përfshirë në ngjarje është identifikuar.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd