E deshte shumë djalin e saj dhe shkoi menjëherë pranë tij edhe në jetën e përtejme! Përcillen për në banesën e fundit nënë e bir
Transmetuar më 21-12-2025, 14:37

Lezhë – Një ngjarje e rëndë familjare ka tronditur mbrëmjen e së premtes fshatin Lalm i Ri, në bashkinë Lezhë, ku brenda pak orësh kanë humbur jetën dy anëtarë të së njëjtës familje.

Fillimisht, në lagjen Gurra, është gjetur pa shenja jete në dyqanin e tij të veglave të punës shtetasi Aleksandër Marku, 42 vjeç, banues në fshatin Lalm. Sipas policisë, nga veprimet e para hetimore nuk janë konstatuar shenja dhune dhe dyshohet se humbja e jetës ka ardhur për shkaqe natyrale.

Disa orë më vonë, pas marrjes së lajmit për vdekjen e të birit, ka ndërruar jetë edhe nëna e tij, Prenë Marku, 72 vjeçe. Ajo është gjetur pa shenja jete në banesën e saj nga familjarët. Sipas të dhënave paraprake të policisë, ngjarja dyshohet të ketë ndodhur në kushte të rënduara psikologjike.

Trupat e pajetë janë dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Tiranë për kryerjen e ekspertizës mjekoligjore, ndërsa policia po vijon hetimet për të sqaruar plotësisht rrethanat e kësaj ngjarjeje të rëndë.

Ngjarja ka tronditur komunitetin lokal, ndërsa familjarët dhe të afërmit ndodhen në gjendje të rënduar emocionale.

