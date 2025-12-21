Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Bardhi reagon ndaj Ramës për kërkesën e SPAK: Balluku e pandehur për 1.1 miliardë euro tenderime
Transmetuar më 21-12-2025, 14:21

Tiranë – Kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike, Gazment Bardhi, ka reaguar pas deklaratës së kryeministrit Edi Rama, i cili paralajmëroi se mazhoranca nuk do të shqyrtojë kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit të zëvendëskryeministres Belinda Balluku.

Në reagimin e tij publik, Bardhi thekson se nëse kryeministri do të ishte i pastër, do të duhej të mblidhte urgjentisht Parlamentin për të shqyrtuar kërkesën e organit të akuzës. Sipas tij, Balluku është e pandehur për rreth 1.1 miliardë euro tenderime, që ai i cilëson si korruptive.

Bardhi argumenton se çështja nuk është e izoluar, por pjesë e një zinxhiri vendimmarrjeje që, sipas tij, kalon nga zyra e Kryeministrit. Ai shton se reagimi i Ramës tregon frikë dhe përpjekje për të fituar kohë përmes procedurave institucionale.

“Një kryeministër i pafajshëm nuk frikësohet nga shpejtësia e drejtësisë dhe nuk sulmon institucionet e hetimit,” shprehet Bardhi, duke shtuar se blerja e kohës është, sipas tij, e vetmja mënyrë për të shmangur përballjen me drejtësinë.

Reagimi vjen në një kohë kur SPAK ka paraqitur kërkesë zyrtare për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut, ndërsa mazhoranca ka shprehur rezerva mbi procedurën e ndjekur.

