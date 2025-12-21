Bardhi reagon ndaj Ramës për kërkesën e SPAK: Balluku e pandehur për 1.1 miliardë euro tenderime

Tiranë – Kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike, Gazment Bardhi, ka reaguar pas deklaratës së kryeministrit Edi Rama, i cili paralajmëroi se mazhoranca nuk do të shqyrtojë kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit të zëvendëskryeministres Belinda Balluku.
Në reagimin e tij publik, Bardhi thekson se nëse kryeministri do të ishte i pastër, do të duhej të mblidhte urgjentisht Parlamentin për të shqyrtuar kërkesën e organit të akuzës. Sipas tij, Balluku është e pandehur për rreth 1.1 miliardë euro tenderime, që ai i cilëson si korruptive.
Bardhi argumenton se çështja nuk është e izoluar, por pjesë e një zinxhiri vendimmarrjeje që, sipas tij, kalon nga zyra e Kryeministrit. Ai shton se reagimi i Ramës tregon frikë dhe përpjekje për të fituar kohë përmes procedurave institucionale.
“Një kryeministër i pafajshëm nuk frikësohet nga shpejtësia e drejtësisë dhe nuk sulmon institucionet e hetimit,” shprehet Bardhi, duke shtuar se blerja e kohës është, sipas tij, e vetmja mënyrë për të shmangur përballjen me drejtësinë.
Reagimi vjen në një kohë kur SPAK ka paraqitur kërkesë zyrtare për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut, ndërsa mazhoranca ka shprehur rezerva mbi procedurën e ndjekur.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd