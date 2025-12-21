Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Bie nga pallati ku po punonte, ndërron jetë një burrë në Durrës
Transmetuar më 21-12-2025, 12:59

Durrës – Një 57-vjeçar ka humbur jetën teksa po punonte në një objekt ndërtimi në qytetin e Durrësit. Ngjarja ka ndodhur gjatë kryerjes së punimeve, kur punonjësi ka rënë nga lartësia e pallatit.

Sipas njoftimit të policisë, viktima Sh.B., 57 vjeç, banor i Durrësit, ka pësuar dëmtime të rënda si pasojë e rënies, duke ndërruar jetë në vendngjarje.

Në lidhje me këtë ngjarje, është proceduar në gjendje të lirë drejtuesi teknik i firmës së ndërtimit, për shkelje të rregullave të sigurisë në punë.

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Durrësit për veprime të mëtejshme ligjore. /noa.al

