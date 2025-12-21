20-vjeçari shqiptar qëllohet me armë nga policia italiane!

Një i ri 20-vjeçar shqiptar është plagosur nga të shtënat me armë zjarri të karabinierëve italianë, pasi tentoi të largohej me makinë gjatë një kontrolli policor.
Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e vonë të së shtunës në provincën e Pizës, raportojnë mediat italiane. Ndërhyrja e forcave të rendit u bë pas një telefonate nga një grua, e cila kërkoi ndihmë duke deklaruar se djali i saj i mitur po i nënshtrohej një shantazhi. Sipas denoncimit, të miturit i ishte marrë telefoni celular dhe autorët i kishin kërkuar një shumë prej një mijë eurosh për t’ia kthyer.
Me mbërritjen e patrullës, një nga të dyshuarit se ka përplasur me makinë një karabinier dhe më pas është larguar me shpejtësi të madhe. Ka nisur një ndjekje që ka zgjatur disa kilometra, nga Bientina deri në Montopoli. Gjatë arratisjes, karabinierët kanë qëlluar pesë herë me armë zjarri. Dy plumba kanë goditur 20-vjeçarin, i cili më pas është ndihmuar nga shërbimet mjekësore dhe është transportuar në spital. Sipas autoriteteve, gjendja e tij shëndetësore nuk paraqitet e rëndë
