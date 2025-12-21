Fluks emigrantësh për festat e fundvitit edhe në Portin e Vlorës

Vlorë – Në Portin e Vlorës është shënuar një rritje e ndjeshme e lëvizjeve në kuadër të festave të fundvitit. Gjatë mëngjesit të së dielës, në qytetin bregdetar kanë mbërritur 692 pasagjerë dhe 147 automjete me tragetin e linjës Brindisi–Vlorë.
Sipas të dhënave zyrtare, dhjetëditëshi i fundit i vitit 2025 ka sjellë një shtim të ndjeshëm të shqiptarëve që kthehen në atdhe për të festuar me familjet e tyre. Një ditë më parë, në Portin e Vlorës janë regjistruar 288 pasagjerë të mbërritur.
Autoritetet portuale bëjnë me dije se fluksi pritet të vijojë edhe në ditët në vijim, ndërsa piku i lëvizjeve parashikohet në datat 23–24 dhjetor dhe 26–29 dhjetor, kur pritet rritje e mëtejshme e numrit të pasagjerëve dhe mjeteve.
Në këtë kuadër, strukturat portuale dhe shërbimet përkatëse janë angazhuar për të garantuar përpunimin normal të pasagjerëve dhe automjeteve, me qëllim shmangien e vonesave apo problematikave gjatë procedurave të hyrje-daljes.
