Dybala largohet nga fusha, duke marrë duartrokitje nga tifozët e Juves

ITALI – Nuk ishte nata që ai e kishte ëndërruar. Ai po kthehej në formacionin titullar në shtëpinë e tij prej shtatë vitesh dhe donte ta merrte Romën mbi supe.
Paulo Dybala u përpoq, por pas një nisjeje të shkëlqyer, ai u zbeh ndërsa loja përparonte, si të gjithë Roma.
Gasperini e nxorri jashtë loje në minutën e njëmbëdhjetë të pjesës së dytë: më pak se një orë lojë, tre gjuajtje, gjashtë prekje në zonën e penalltisë së kundërshtarit, disa lëvizje të mira të humbura nga shokët e tij të ekipit dhe pak më shumë.
Megjithatë, kur ai doli nga loja, i gjithë stadiumi u ngrit në këmbë: një ovacion në këmbë; kujtimi i shtatë viteve të tij te Juventusi dhe lamtumirës së tij të pakonsensuale është ende i freskët.
Dybala dhe përqafimi i tifozëve të Juventusit: ja si reagoi Paulo…
Duartrokitjet zgjatën pothuajse një minutë. Dybala u largua i zhgënjyer – Roma po humbiste, nuk kishte lënë gjurmë – dhe përshëndeti me dorë, duke falënderuar ish-tifozët e tij.
Pastaj u ul në stol me shokët e ekipit, duke shpresuar për një rikthim të Romës. Do të ketë kohë për të reflektuar mbi atë që ndodhi.
