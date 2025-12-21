Shkodër: Arrestohen dy persona për vrasjen e 20-vjeçarit Pavlin Preka

Pas hetimeve janë vënë në pranga autorët e dyshuar, shtetasit Klaudio Lisaj dhe Vasel Koçeku.
Shkodër – Policia ka zbardhur ngjarjen e ndodhur më 27 shkurt 2025 në fshatin Guci e Re, ku humbi jetën një 20-vjeçar. Pas një hetimi disa mujor, janë identifikuar dhe arrestuar dy persona të dyshuar si autorë të ngjarjes.
Sipas njoftimit zyrtar, në kuadër të operacionit policor të koduar “Pesha e krimit”, janë vënë në pranga shtetasit Klaudio Lisaj, 20 vjeç, banues në fshatin Mgull dhe Vasel Koçeku, 43 vjeç, banues në fshatin Hot i Ri.
Operacioni u zhvillua nga Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër, nën drejtimin e Prokurorisë së Shkodrës, me mbështetjen e Forcës Kombëtare të Sigurisë, Njësisë Shkodër dhe Forcës së Posaçme “Shqiponja”.
Të arrestuarit akuzohen për veprat penale “Vrasje me paramendim, e kryer në bashkëpunim” dhe “Mbajtje pa leje dhe prodhim të armëve dhe municionit”. Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme ligjore.
