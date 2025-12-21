Drejtësia franceze merr vendim për një faqe të diskutueshme amerikane dhe kufizon aksesin në territorin e saj

#WatchPeopleDie: drejtësia urdhëron bllokimin e faqes amerikane të specializuar në pamje vdekjesh jashtëzakonisht të dhunshme
Gjykata Gjyqësore e Parisit ka urdhëruar ofruesit francezë të internetit të bllokojnë faqen amerikane WatchPeopleDie, të enjten më 18 dhjetor. Prej disa muajsh në vëmendjen e Autoritetit të Rregullimit të Komunikimit Audioviziv dhe Digjital (Arcom), ky portal amerikan njihet për publikimin e videove shumë të dhunshme, si aksidente vdekjeprurëse, vrasje apo skena lufte. Në faqen e tij kryesore, ai pretendon se ka mbi 4,5 milionë përdorues të regjistruar në mbarë botën.
Në vendimin e konsultuar nga Agjencia France-Presse, drejtësia franceze u kërkon Orange, Free, Free Mobile, SFR, SFR Fibre dhe Bouygues Télécom “të zbatojnë, ose të bëjnë të zbatohen, të gjitha masat më të përshtatshme dhe më efektive për të penguar aksesin, nga territori francez dhe nga abonentët e vendosur në këtë territor”, në faqen amerikane dhe nën-domenet e saj. Ky bllokim duhet të realizohet brenda pesëmbëdhjetë ditësh.
“Cenues i dinjitetit njerëzor”
Drejtësia vlerëson se WatchPeopleDie “është tërësisht i dedikuar (…) ndaj shpërndarjes së videove që tregojnë persona duke vdekur, të dhunshme dhe që cenojnë dinjitetin njerëzor” dhe se nuk ka një mekanizëm efektiv për të penguar aksesin e të miturve. Këto masa bllokimi do të mbeten në fuqi “për aq kohë sa vazhdon shpërndarja e përmbajtjes së paligjshme” në këtë faqe dhe mund të hiqen “me kërkesë të Arcom-it ose me miratimin e tij, në rast se dëmi pushon, faqja zhduket ose emri i domenit çaktivizohet”, thuhet në vendim.
Ky vendim “tregon edhe një herë se asnjë platformë nuk është mbi ligjet tona”, u shpreh për Agjencinë France-Presse ministrja e deleguar për çështjet digjitale, Anne Le Hénanff.
Arcom kishte paraqitur padi në nëntor për të kërkuar bllokimin e WatchPeopleDie, duke u mbështetur në nenin 6-3 të ligjit për besimin në ekonominë digjitale. Ky ligj i lejon drejtësisë të ndalojë një dëm të shkaktuar nga shpërndarja online e një përmbajtjeje, ose të imponojë marrjen e masave për ta parandaluar këtë dëm.
Ankesa e Arcom-it ishte paraqitur “veçanërisht pas kërkesave për heqjen e tre videove që shfaqnin akte torture dhe barbarie, kërkesa të bëra nga Zyra kundër Krimit Kibernetik dhe që kishin mbetur pa përgjigje”. Gjykata saktëson se autoriteti i pavarur mund të kërkojë gjithashtu heqjen e çdo faqeje tjetër që riprodhon “në tërësi ose në mënyrë thelbësore” përmbajtjet e WatchPeopleDie. /noa.al nga Le Monde me AFP
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd