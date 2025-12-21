Aeroportet po lejojnë sërish publikun që nuk udhëton të kalojë kontrollin e sigurisë, për herë të parë pas dekadash

Një traditë aeroportesh e viteve të shkuara po rikthehet gradualisht në disa vende në SHBA, pas ndryshimeve të mëdha në procedurat e sigurisë së udhëtimit ajror që pasuan sulmet terroriste të 11 shtatorit.
Aeroporti Oakland San Francisco Bay (OAK) në Kaliforni njoftoi këtë javë se do të prezantojë leje hyrjeje për “jo-pasagjerë”.
Vizitorët do të mund të kalojnë në zonën pas kontrollit të sigurisë të terminalit të pasagjerëve për të shoqëruar miq ose familjarë që po udhëtojnë, sipas asaj që thekson aeroporti në faqen e tij zyrtare.
“Jo-pasagjerët” duhet të aplikojnë online për autorizim sigurie deri në shtatë ditë përpara ditës që duan të vizitojnë aeroportin, sipas procedurës së re.
Pasi plotësohet formulari, Administrata e Sigurisë së Transportit (TSA) miraton vizitën duke u dërguar “jo-pasagjerëve” një leje vizitori të aeroportit OAK.
“Jo-pasagjerët” duhet të paraqesin këtë leje së bashku me një dokument identifikimi me foto të miratuar nga TSA, si pasaportë ose Real ID.
Para vitit 2001, aeroportet amerikane në përgjithësi lejonin pothuajse këdo — edhe persona pa kartë imbarkimi — të kalonin kontrollin e sigurisë dhe të prisnin te porta e nisjes.
Pas sulmeve të 11 shtatorit, u krijua TSA dhe rregulloret federale filluan të kërkonin që aeroportet të kufizonin aksesin në zonat e sigurta.
Këto rregulla përcaktojnë që vetëm pasagjerët me kartë imbarkimi të vlefshme mund të hyjnë në zonat pas kontrollit të sigurisë.
Disa aeroporte të tjera kanë nisur të ofrojnë leje për “jo-pasagjerë”, ndërsa të tjera planifikojnë t’i prezantojnë ato në të ardhmen.
Aeroporti Ndërkombëtar Cleveland Hopkins ka një “hangout pass”, ndërsa Aeroporti Ndërkombëtar San Antonio (SAT) ka një “SAT Pass”, sipas faqeve zyrtare të aeroporteve.
Aeroporti Ndërkombëtar i Kansas City, nga ana e tij, ka një “guest pass”, raporton noa.al duke cituar rrjetin amerikan Fox News.
Leje të tjera përfshijnë “wingmate pass” në Aeroportin Ndërkombëtar të Filadelfias (PHL) dhe “destination pass” në Aeroportin Metropolitan të Detroitit.
Në forumin “r/travel” në Reddit, një përdorues pyeti: “Si ishte siguria në aeroporte para vitit 2001?”
Udhëtarët iu përgjigjën duke ndarë kujtime nostalgjike nga koha kur siguria ishte më e lirshme.
“Një nga ndryshimet më të mëdha ishte se persona pa biletë mund të vinin me ty, kështu që familja mund të të shoqëronte deri te porta e daljes,” shkroi një komentues.
Një tjetër u përgjigj: “Një nga kujtimet e mia më të bukura është kur pashë gjyshen time sapo dola nga avioni me vëllain tim, kur prindërit më kishin dërguar tek ajo.”
Një përdorues tjetër tha: “Të shkoje në aeroport për të parë avionët ishte një ngjarje e madhe. Sa herë që dikush fluturonte, ose një mik apo familjar nisej, një grup i tërë shoqëronte udhëtarët, vetëm për të mbërritur herët dhe për të parë avionët që ngriheshin dhe uleshin.”
Një person shkroi: “Mund të shkoje në aeroport thjesht për të kaluar kohën, edhe nëse nuk kishe plane udhëtimi.”
Një tjetër përdorues kujtoi me nostalgji “mundësinë për t’i përcjellë njerëzit deri te porta (ose anasjelltas). Tani duhet të thuash lamtumirën dhe më pas të ecësh i vetëm gjysmë kilometri deri te porta e nisjes”.
I njëjti person kujtoi gjithashtu se “pritja e dikujt te porta ishte shumë e bukur”.
Aeroporti i Oakland-it theksoi në faqen e tij lidhur me këtë nismë të re: “Leja e Vizitorit OAK nuk është një program i përhershëm. Në rast rrethanash emergjente ose nevojash operacionale, Aeroporti Oakland San Francisco Bay rezervon të drejtën, sipas gjykimit të tij të vetëm, ta anulojë programin, të anulojë lejet e miratuara OAK Guest Pass ose të ndryshojë rregullat e programit në çdo kohë, pa njoftim paraprak.”
