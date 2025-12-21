Kryenin vjedhje në apartamente, arrestohen tre shqiptarë në Itali

ITALI- Tre shqiptarë janë arretuar në Itali. Ata u arrestuan nga autoritetet italiane, pasi dyshohet se kanë vjedhur disa apartamente. Hetimet janë intensifikuar pas rritjes së numrit të vjedhjeve me thyerje të raportuara ditët e fundit, veçanërisht në zonat Val Musone dhe Vallesina. Karabinierët e Osimos, pas një analize të plotë të fenomenit të mbështetur nga një shkëmbim informacioni i kryer së bashku me të gjitha forcat në provincë, e kanë përqendruar vëmendjen e tyre te tre individët, të panjohur në zonë, duke i vendosur ata nën mbikëqyrje diskrete për të dokumentuar lëvizjet e tyre.
Mediat italiane shkruajnë se të tre, duke udhëtuar me një makinë me qira gjatë gjithë pasdites së djeshme, bënë ndalesa të ndryshme në Castelbellino, Cupramontana dhe Chiaravalle, përpara se të ktheheshin vonë në mbrëmje në Castelfidardo, në një akomodim lokal ku kishin qëndruar prej ditësh. Duke pasur parasysh lëvizjet e çuditshme të regjistruara dhe rrugën e ndërlikuar të ndjekur, personeli ushtarak i Osimo Norm dhe Stacionit Castelfidardo, me ndihmën e një ekipi ndërhyrjeje operative (SIO) të Batalionit të 4-t të Karabinierëve të Mestres të punësuar për aktivitete parandaluese të krimit grabitqar, i ndaluan të dyshuarit ndërsa po hynin në vendstrehimin e tyre, duke parandaluar arratisjen e tyre dhe duke i nënshtruar një kontrolli të plotë të shtëpisë dhe automjetit.
Brenda një çante dore, ata gjetën afërsisht 100 sende me vlerë, 23 ora dore, përfshirë ato luksoze, çanta dore firmato, 600 euro në para të gatshme, si dhe fenerë, një çorape uji dhe mjete të ndryshme për vjedhje me thyerje. Hetimet e mëvonshme zbuluan se vjedhje të ngjashme apartamentesh ishin kryer në të njëjtat zona që të dyshuarit sapo kishin vizituar, duke përfshirë edhe hyrje me forcë. Disa nga pronat e vjedhura të gjetura në posedim të personave të arrestuar lidheshin me të njëjtat vjedhje, pasi u njohën menjëherë nga pronarët e shtëpive të grabitura, të cilët nuk ishin në shtëpi në kohën e vjedhjeve.
Tre shqipatarët fshehën në makinën e tyre dy palë targa të klonuara, të cilat i atribuoheshin modeleve identike, për t’i përdorur për të drejtuar lirisht pa lënë asnjë gjurmë të pranisë së tyre në sistemet e njohjes së targave. Më pas, ata u arrestuan në flagrancë dhe u mbajtën në paraburgim në pritje të një seance dëgjimore për vërtetimin e tyre, e cila do të zhvillohet në ditët në vijim. Midis mallrave të vjedhura të gjetura, janë kataloguar edhe sende të tjera me vlerë që i atribuohen një vjedhjeje të kryer duke përdorur të njëjtën mënyrë veprimi më 14 dhjetor në Loreto
