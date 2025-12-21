Tragjedi në Afrikën e Jugut: 10 të vrarë dhe 10 të plagosur nga një sulm me armë zjarri në një lokal

Afrika e Jugut, 21 dhjetor 2025
Afrika e Jugut – Një sulm i përgjakshëm me armë zjarri ka tronditur provincën Gauteng në orët e para të mëngjesit të së dielës, ku dhjetë persona humbën jetën dhe dhjetë të tjerë mbetën të plagosur rëndë pasi persona të armatosur hapën zjarr në një pub në zonën Bekkersdal.
Sipas policisë lokale, ngjarja ndodhi pak para orës 01:00 në një lokal në zonën Tambo, ku ndodheshin disa klientë. Dëshmitarët raportojnë se situata u kthye në kaos kur u dëgjuan të shtënat dhe njerëzit u përpoqën të largoheshin për të shpëtuar.
Mediat ndërkombëtare bëjnë me dije se rreth 12 persona të armatosur mbërritën në vendngjarje me një furgon të bardhë dhe një automjet tip sedan me ngjyrë argjendi. Pa asnjë paralajmërim, ata hapën zjarr në drejtim të personave të pranishëm dhe u larguan menjëherë, duke lënë pas viktima dhe të plagosur.
Forcat e policisë dhe shërbimet e emergjencës mbërritën me shpejtësi në vendin e ngjarjes, ndërsa të plagosurit u transportuan drejt spitaleve të zonës. Policia e Gauteng ka nisur një operacion të gjerë për identifikimin dhe arrestimin e autorëve.
Autoritetet e kanë cilësuar ngjarjen si një akt të rëndë kriminal dhe kanë bërë të ditur se po hetohen të gjitha pistat e mundshme lidhur me motivet e sulmit.
