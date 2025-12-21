Real Madrid mposht Seviljen, Kylian Mbappé barazon rekordin e Ronaldos!

SPANJE – Rekordi i Cristiano Ronaldos varej në fije. Në minutat e fundit të kësaj ndeshjeje Real Madrid – Sevilla FC, Kylian Mbappé në minutën e 85-të barazoi rekordin e Cristiano Ronaldos në një vit kalendarik te Real Madridin. Nga pika e penalltisë ai nuk gaboi dhe fiksoi rezultatin 2-0.
Numri i golave të kampionit të botës do të mbetet pra në 59, i njëjtë me atë të Ronaldos në vitin 2013. Mbappé, i cili festoi ditëlindjen e 27-të të tij të shtunën, e përfundoi vitin me një raport prej një goli për ndeshje me fanelën e Real Madridit, në të gjitha garat. Stratosferik.
Edhe pse ndonjëherë dha përshtypjen se po i detyronte gjërat të shtunën në mbrëmje, duke gjuajtur shumë herë, por pa precizion (minutat e 17-të, 18-të, 51-të), dhe më pas duke goditur traversën (minuta e 57-të).
Gjithsesi penalltia e tij i dha Real Madridit pak hapësirë për të marrë frymë, pasi ata kishin luftuar përsëri shumë kundër një skuadre të guximshme, nëse jo të shkëlqyer, andaluziane.
Thibaut Courtois ishte përsëri lojtari më i mirë për Real Madridin, gjë që nuk është kurrë një shenjë e mirë. Portieri belg bëri një sërë pritjesh kundër Alexis Sanchez dhe Isaac, duke parandaluar barazimin në disa raste.
Jude Bellingham hapi rezultatin nga një goditje dënimi e Arda Güler në minutën e 39-të. Rodrygo gjithashtu iu afrua shënimit me një gjuajtje të shkëlqyer me vole, por Odysseas Vlachodimos e përmbysi topin në traversë në minutën e 78-të.
Ky sukses i lejon Realit t’i afrohet vetëm një pike Barçës, e cila megjithatë ka një ndeshje më pak të zhvilluar dhe udhëton për në Villarreal këtë të diel (16:15).
