Arsenali fiton ndaj Evertonit dhe rimerr vendin e parë në Premier League

ANGLI – Arsenali do t’i kalojë Krishtlindjet në krye të Premier Ligës. Edhe pse jo shumë emocionuese, “Topçinjtë” siguruan një fitore të fortë 1-0 kundër Evertonit të shtunën në mbrëmje në ndeshjen e 17-të. Kjo fitore e ngushtë doli e mjaftueshme për të rimarrë vendin e parë nga Manchester City, i cili mposhti West Ham 3-0 më herët gjatë ditës.
Një penallti e pësuar për një prekje të pamenduar me dorë nga Jake O’Brien nga një goditje këndi dhe e shndërruar në gol nga Viktor Gyökeres (minuta e 27-të) i dha ‘Topçinjve’ epërsinë. Duke shënuar për herë të parë që nga 1 nëntori, suedezi e shpagoi veten, pasi humbi një mundësi të artë pikërisht para një porte të hapur, e penguar nga një shtytje nga vetë O’Brien.
Ky moment i shkurtër emocionesh ishte i vetmi në një orë të parë të përgjumur, gjatë së cilës Everton nuk arriti të regjistrojë asnjë gjuajtje në portë dhe Arsenali ishte i kënaqur ta menaxhonte ndeshjen.
Të besuarit e Mikel Artetas e rritën ritmin rreth minutës së 60-të, por Leandro Trossard (64’) dhe Martín Zubimendi (68’) goditën të dy shtyllën, menjëherë pasi James Tarkowski largoi një gjuajtje të Bukayo Sakas nga vija e lojës (51’). Kjo epërsi me një gol të vetëm ishte, gjithsesi, e gjitha që nevojitej për të mposhtur një skuadër të dobët dhe tepër të ndrojtur të ‘Toffees’.
Ndëkohë duke luajtur 48 orë pasi u përballën me ekipin finlandez KuPS në Ligën e Konferencës të enjten (2-2), Crystal Palace pësoi një humbje të rëndë nga Leeds United (4-1).
Ata pësuan dy gola të ngjashëm nga Dominic Calvert-Lewin, në formë të mirë, i cili luante me Leeds, në një seri të shkurtër (38’ dhe 45’+4), të dy nga gjuajtje të gjata anësore, përpara se Ethan Ampadu të trefishonte epërsinë nga afër (60’).
Anton Stach më pas vulosi fitoren për ‘Peacocks’ me një goditje dënimi të shkëlqyer në fund të kohës shtesë (90’+10).
Me këtë humbje, Palace mbetet në vendin e 8-të, ndërsa Leeds ngjitet në vendin e 16-të, duke i dhënë vetes pak hapësirë për të marrë frymë dhe duke e forcuar më tej pozicionin e tyre në West Ham (i 18-ti, pesë pikë larg vendit të sigurt).
