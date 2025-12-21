Liverpooli fiton ndaj Tottenhamit dhe ngjitet në vendin e 5-të

ANGLI – Tottenham, i cili tashmë pësoi katër humbje në shtëpi këtë sezon. Ndërsa përplasja kundër Liverpoolit po zvarritej në një mediokritet depresiv, me Reds që rrinin prapa dhe Spurs të paaftë për të imponuar ndonjë lloj loje pozicionale, Xavi Simons e shkeli Virgil Van Dijk dhe veprimi i tij, fillimisht i ndëshkuar me një karton të verdhë, u bë i kuq pas ndërhyrjes së VAR (minuta e 33-të).
Që nga ajo kohë, skuadra e Thomas Frank, e cila kishte krijuar vetëm një shkëndijë rreziku me një goditje me kokë të Randal Kolo Muani të pritur nga Alisson (minuta e 27-të), e dinte se shpresat e saj për fitore ishin zvogëluar shumë.
Londinezët e mbajtën pozicionin fort pa shumë probleme deri në pjesën e parë (gjuajtja me hark e Florian Wirtz u prit nga Guglielmo Vicario në minutën e 37-të). Por futja në lojë e Alexander Isak në fillim të pjesës së dytë sinjalizoi rritje të presionit.
Edhe pse sulmuesi suedez nuk qëndroi gjatë në fushë, ai pati kohë të mjaftueshme për të hapur rezultatin pas një presioni të lartë dhe një pasimi të gjatë të dobët nga Cristian Romero te Kolo Muani (minuta e 56-të).
Qendërsulmuesi francez iu afrua barazimit pas një vrapimi solo. Por gjuajtja e tij, e devijuar nga Milos Kerkez, goditi traversën e Alisson (minuta e 64-të). Anasjelltas, një tjetër ndërkombëtar francez, Hugo Ekitike, përfitoi nga shtylla kur goditja e tij me kokë shënoi golin e dytë të Liverpoolit pak çaste më vonë (minuta e 66-të), përsëri në kurriz të Romeros, i cili u shty në shpinë dhe u mposht në duel këtë herë.
Me një epërsi prej dy golash, skuadra e Arne Slot dukej se po arrinte lehtësisht një fitore që do t’i siguronte vendin e pestë. Por futja dinamike e Richarlison në vend të RKM pati efektin e vet: Van Dijk e gjykoi gabim largimin e topit nga korneri i parë i fituar nga Spurs, duke i lejuar brazilianit të zvogëlonte diferencën (minuta e 83-të) me golin e tij të shtatë në Premier League këtë sezon.
Richarlison shkaktoi disa frikëra të tjera për mbrojtjen e dobët të Liverpoolit, por nuk mundi ta parandalonte ekipin e tij të pësonte humbjen e pestë në shtëpi këtë sezon, duke luajtur me nëntë lojtarë, pasi Cristian Romero u përjashtua për një karton të dytë të verdhë në kohën e gjatë shtesë (mbi nëntë minuta). Kjo shënon njëmbëdhjetë humbje në shtëpi këtë vit kalendarik për Spurs – një rekord.
