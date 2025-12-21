Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Java 22–28 dhjetor, 3 shenjat më me fat sipas Paolo Fox
Transmetuar më 21-12-2025, 18:28
Java e Krishtlindjeve sjell energji të forta dhe të pabarabarta për shenjat e zodiakut. Me Diellin dhe Venusin në Bricjap, disa shenja fitojnë stabilitet, mbështetje dhe rezultate konkrete, ndërsa të tjerat ndihen të lodhura, të tensionuara ose të keqkuptuara. 🌟 3 SHENJAT MË ME FAT TË JAVËS 1. Bricjapi Java është e juaja. Me Diellin dhe Venusin në shenjë, gjithçka ecën më lehtë. Punë/para: afirmim, vendime të sakta, respekt nga të tjerët Dashuri: qartësi, stabilitet, hapa seriozë Gjendje personale: vetëbesim i lartë Është java ideale për të vendosur baza afatgjata. 2. Demi Demat ndihen të mbështetur dhe të qetë. Punë: plane që ecin, zgjidhje praktike Dashuri: harmoni, ngrohtësi, afrim emocional Familje: klimë pozitive Java ju shpërblen për durimin e muajve të fundit. 3. Virgjëresha Virgjëresha gjen ekuilibër dhe qartësi mendore. Punë: organizim i shkëlqyer, rezultate konkrete Dashuri: komunikim i matur dhe i sinqertë Vendime: të sakta dhe pa stres Një nga javët më funksionale të dhjetorit. ⚠️ 3 SHENJAT MË PAK ME FAT TË JAVËS 1. Gaforrja Java sjell presion emocional. Familje/dashuri: ndjeshmëri e lartë, keqkuptime Punë: lodhje mendore Këshillë: mos reagoni emocionalisht Duhet qetësi dhe distancë nga konfliktet. 2. Binjakët Binjakët janë të shpërndarë dhe nervozë. Punë: mungesë fokusi Komunikim: rrezik fjalësh të nxituara Vendime: jo momenti i duhur Java kërkon ngadalësim dhe vetëkontroll. 3. Peshorja Peshorja ndodhet mes detyrimeve dhe dëshirës për paqe. Dashuri: tema të vjetra rikthehen Punë: presion nga të tjerët Këshillë: mos merrni vendime të mëdha Java është më shumë për vëzhgim sesa për veprim. /noa.al

Java e Krishtlindjeve sjell energji të forta dhe të pabarabarta për shenjat e zodiakut. Me Diellin dhe Venusin në Bricjap, disa shenja fitojnë stabilitet, mbështetje dhe rezultate konkrete, ndërsa të tjerat ndihen të lodhura, të tensionuara ose të keqkuptuara.

🌟 3 SHENJAT MË ME FAT TË JAVËS

1. Bricjapi

Java është e juaja. Me Diellin dhe Venusin në shenjë, gjithçka ecën më lehtë.

Punë/para: afirmim, vendime të sakta, respekt nga të tjerët

Dashuri: qartësi, stabilitet, hapa seriozë

Gjendje personale: vetëbesim i lartë

Është java ideale për të vendosur baza afatgjata.

2. Demi

Demat ndihen të mbështetur dhe të qetë.

Punë: plane që ecin, zgjidhje praktike

Dashuri: harmoni, ngrohtësi, afrim emocional

Familje: klimë pozitive

Java ju shpërblen për durimin e muajve të fundit.

3. Virgjëresha

Virgjëresha gjen ekuilibër dhe qartësi mendore.

Punë: organizim i shkëlqyer, rezultate konkrete

Dashuri: komunikim i matur dhe i sinqertë

Vendime: të sakta dhe pa stres

Një nga javët më funksionale të dhjetorit.

⚠️ 3 SHENJAT MË PAK ME FAT TË JAVËS

1. Gaforrja

Java sjell presion emocional.

Familje/dashuri: ndjeshmëri e lartë, keqkuptime

Punë: lodhje mendore

Këshillë: mos reagoni emocionalisht

Duhet qetësi dhe distancë nga konfliktet.

2. Binjakët

Binjakët janë të shpërndarë dhe nervozë.

Punë: mungesë fokusi

Komunikim: rrezik fjalësh të nxituara

Vendime: jo momenti i duhur

Java kërkon ngadalësim dhe vetëkontroll.

3. Peshorja

Peshorja ndodhet mes detyrimeve dhe dëshirës për paqe.

Dashuri: tema të vjetra rikthehen

Punë: presion nga të tjerët

Këshillë: mos merrni vendime të mëdha

Java është më shumë për vëzhgim sesa për veprim. /noa.al

Për horoskopin ditor, javor e mujor klikoni këtu

Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...