Policia vret burrin që kërcënonte qytetarët me thikë

Ajaccio – Një burrë 26-vjeçar, me origjinë nga Senegal, u qëllua për vdekje nga policia në mes të qytetit Ajaccio, në Korsika, pasi kërcënonte kalimtarët me një thikë, njoftuan autoritetet lokale. Sipas prokurorit të qytetit, Nikola Set, ky incident nuk po trajtohet si një sulm terrorist.
Zyrtari ligjor konfirmoi se po kryhet hetim paraprak për vrasje me dashje nga oficeri i policisë dhe për “tentativë vrasjeje” ndaj viktimës. Sipas prokurorit, 26-vjeçari mori një ose më shumë plumba dhe u plagos për vdekje.
Oficerët fillimisht tentuan ta imobilizonin me armë taser, por kur kjo dështoi, njëri prej tyre e qëlloi disa herë. Në videot e postuara në rrjetet sociale, shihet burri duke lëvizur shpejt në rrugën Napoleon, ndërsa policët e ndjekin me armë të shtrira.
Për shkak të incidentit, rruga Napoleon, një nga arteriet kryesore të qytetit, u mbyll për trafikun, ndërsa autoritetet po vazhdojnë hetimet për rrethanat e ngjarjes.
