‘Më është thyer nofulla’! Jake Paul pas humbjes ndaj Joshua: do rikthehem më i fortë se kurrë

Miami, 20 dhjetor 2025 Jake Paul ka pranuar humbjen ndaj Anthony Joshua në ndeshjen e boksit të zhvilluar në Miami, duke e cilësuar kundërshtarin si të denjë për fitoren dhe duke premtuar një rikthim edhe më të fortë në ring.
Boksieri amerikan tregoi se ndeshja ishte e vështirë dhe se ka pësuar një dëmtim serioz, duke dyshuar se i është thyer nofulla. Pavarësisht kësaj, Paul u shfaq i qetë dhe optimist për të ardhmen, duke theksuar se e do sportin dhe se kjo përballje nuk do ta ndalë.
“Anthony Joshua është një luftëtar i jashtëzakonshëm. Ai më mundi dhe e meritoi. Ky është sporti,” u shpreh Paul, duke shtuar se humbja erdhi përballë një prej boksierëve më të mirë të të gjitha kohërave.
Ai nënvizoi se boksi i ka ndryshuar jetën dhe se, pavarësisht rezultatit, ndihet i fituar në shumë aspekte personale. “Do të kthehem dhe do të vazhdoj të fitoj. Një ditë do të rikthehem për të fituar një titull bote,” deklaroi Paul.
Humbja ndaj Joshua shënon një moment të vështirë në karrierën e Jake Paul, por edhe një pikënisje të re për ambiciet e tij në boksin profesionist, me premtimin për një rikthim më të fortë dhe më të vendosur.
