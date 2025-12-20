Tragjedia në Bondi Beach: Publikohen emrat e viktimave, mes tyre një fëmijë 10-vjeçar dhe liderë fetarë

Australia, 20 dhjetor 2025 – Ngjarja tragjike e ndodhur më 14 dhjetor në Bondi Beach ka lënë 15 të vdekur dhe ka tronditur komunitetin ndërkombëtar. Sulmi, i cilësuar nga autoritetet si një akt terrorist me motiv antisemit, ndodhi gjatë një festimi të Hanukkah dhe goditi persona të moshave të ndryshme, nga të rinj deri te të moshuar.
Gazeta New York Times ka publikuar emrat e viktimave të konfirmuara deri tani, duke përfshirë:
Matilda, 10 vjeçe, vajza më e re që humbi jetën.
Rabbi Eli Schlanger, 41 vjeç, udhëheqës i komunitetit hebre në Bondi.
Peter Meagher, 61 vjeç, fotograf dhe ish-oficer policie.
Dan Elkayam, 27 vjeç, qytetar francez dhe futbollist.
Alexander Kleytman, 87 vjeç, i mbijetuar i Holokaustit.
Rabbi Yaakov Levitan, 39 vjeç, udhëheqës i komunitetit hebre.
Reuven Morrison, 62 vjeç, anëtar aktiv i komunitetit.
Tibor Weitzen, 78 vjeç, i njohur për shpirtin e tij human.
Marika Pogany, 82 vjeçe, qytetare e komunitetit hebre nga Sllovakia.
Emrat e disa viktimave të tjera janë konfirmuar nga familjet dhe mediat, ndërkohë që hetimet për identifikimin e plotë të të gjithë të ndjerëve vazhdojnë.
Ky sulm ka ngjallur reagime të fuqishme jo vetëm në Australi, por edhe globalisht, duke dënuar antisemitizmin dhe urrejtjen në shoqëri. Autoritetet australiane vazhdojnë hetimet për të zbardhur rrethanat e ngjarjes dhe për të siguruar përgjegjësinë e plotë për këtë akt terrorist.
