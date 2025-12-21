Horoskopi javor i Paolo Fox, 22 deri më 28 dhjetor 2025 për të gjitha shenjat

Kemi mbërritur në një javë magjike, atë që na çon drejt e në zemër të Krishtlindjeve. Ky horoskop për javën nga 22 deri më 28 dhjetor 2025 merr nuanca të buta e festive, mes ëndrrave që kërkojnë të bëhen realitet dhe një Hëne që u pëshpërit sekrete zemrave më të ndjeshme. Lexoni përkthimin e noa.al.
Dashi: Vrap drejt dritës
Kjo javë e Krishtlindjes ju gjen gati për të vepruar, por kujdes të mos nxitoheni pikërisht tani.
Në dashuri ndjeni nevojën për qartësi dhe stabilitet. Nëse ka pasur debate së fundmi, data 25 dhjetor është ideale për të ulur tonet dhe për t’u afruar sërish.
Në punë projektet ngadalësohen natyrshëm për shkak të festave, por mendja juaj është tashmë në vitin 2026, plot ide të reja.
Shëndeti është i mirë, për sa kohë shmangni teprimet ushqimore gjatë darkave festive. Dëgjoni trupin tuaj që kërkon pushim.
Demi: Rrënjë të forta dhe filiza të rinj
Horoskopi javor flet për stabilitet dhe ngrohtësi familjare.
Në dashuri po jetoni një periudhë shumë të butë dhe të sigurt, sidomos për ata që mendojnë për bashkëjetesë apo një hap të rëndësishëm.
Në punë po korrni frytet e një viti të lodhshëm dhe më në fund mund të merrni frymë lirshëm.
Shëndeti është në rikuperim të thellë energjik. Ndiheni të qëndrueshëm dhe kjo ju dhuron një qetësi që nuk e keni ndier prej kohësh.
Binjakët: Fjalë si pluhur yjesh
Jeni protagonistë të komunikimit këtë javë.
Në dashuri, aftësia juaj për të folur dhe bindur është arma kryesore, por mos harroni se ndonjëherë heshtja thotë më shumë.
Në punë mund të merrni një telefonatë të papritur pranë festave, e cila mund të ndryshojë planet për janarin.
Shëndeti kërkon kujdes për rrugët e frymëmarrjes; mbulohuni mirë gjatë shëtitjeve dimërore. Jetojeni javën me lehtësi dhe optimizëm.
Gaforrja: Një oqean emocionesh
Këtë javë zemra juaj përthith çdo ndjesi.
Dashuria është në qendër të gjithçkaje dhe festat ju shtyjnë të kërkoni ngrohtësinë e familjes.
Në punë ndjeni nevojën të mbyllni çështjet e hapura për të mos i marrë me vete në vitin e ri.
Shëndeti ndikohet nga luhatjet e humorit, ndaj rrethohuni me njerëz pozitivë. Ëndërroni pa frikë: yjet janë gati të plotësojnë një dëshirë të vjetër.
Luani: Froni nën pemën e Krishtlindjes
Edhe në festa dëshironi të jeni në qendër të vëmendjes.
Në dashuri partneri përpiqet t’ju kënaqë, duke i bërë ditët festive të paharrueshme.
Në punë konkurrenca zbehet dhe hapet rruga për plane më të mençura për të ardhmen.
Shëndeti është i shkëlqyer dhe energjia juaj përhapet te të tjerët. Gjeni edhe pak kohë për reflektim personal.
Virgjëresha: Rregull në kaosin magjik
Horoskopi ju fton të relaksoheni pak më shumë.
Në dashuri, gjestet e vogla vlejnë më shumë se dhuratat e shtrenjta.
Në punë është koha e bilanceve pozitive: keni punuar mirë dhe tani mund të pushoni.
Shëndeti është i mirë, por mos u stresoni për organizimin perfekt të gjithçkaje. Gëzimi është më i rëndësishëm se perfeksioni.
Peshorja: Harmoni dhe fillime të reja
Po hyni në një fazë ekuilibri të brendshëm.
Në dashuri tensionet e së shkuarës shuhen dhe lind një bashkëpunim i ri emocional.
Në punë situata stabilizohet dhe ju lejon të shijoni festat më të qetë.
Shëndeti përmirësohet falë kësaj paqeje mendore. Jeni gati të ngrini një dolli për të ardhmen.
Akrepi: Pasione të forta dhe mister
Krishtlindjet ndezin zjarrin tuaj të brendshëm.
Në dashuri nuk mungojnë emocionet e forta dhe momentet pasionante. Një javë intensive dhe e thellë. Pasioni dhe ndjenja përjetohen fort; marrëdhëniet bëhen më të sinqerta. Mund të merrni një vendim të rëndësishëm emocional.
Në punë një ide e shkëlqyer mund t’ju vijë mes festimeve: shënojeni, do t’ju vlejë.
Shëndeti është në përmirësim të dukshëm. Lëreni veten të udhëhiqet nga magjia e këtyre ditëve, ndiheni më energjikë. Intuita është arma juaj kryesore këtë javë.
Shigjetari: Udhëtime të shpirtit dhe zemrës
Edhe nëse qëndroni në shtëpi, ndiheni në aventurë. Në dashuri kërkoni liri, por edhe ndarje të thellë emocionesh. Beqarët janë optimistë dhe të hapur ndaj njohjeve të reja.
Në punë, fokusoheni te financat dhe siguria materiale. Është moment i mirë për të rishikuar buxhetin.
Shëndeti është shumë i mirë, me energji të qëndrueshme gjatë gjithë javës. Mund t’i përballoni festat pa u lodhur. Përhapni optimizmin tuaj kudo.
Bricjapi: Maja është afër
Jeni në muajin tuaj dhe yjet ju nderojnë. Madje dhe kjo është java juaj. Me Diellin në shenjë, ndiheni të fortë, të vendosur dhe të qartë në synime.
Në dashuri mbizotëron stabiliteti dhe siguria emocionale. Ju kërkoni seriozitet dhe nuk toleroni më paqartësi. Marrëdhëniet e forta përforcohen.
Në punë, autoriteti juaj rritet dhe merrni vlerësim për përpjekjet e bëra.
Shëndeti është i mirë, por mos harroni pushimin. Kjo javë shënon fillimin e një cikli shumë të rëndësishëm për ju. Përkushtimi juaj shpërblehet me kënaqësi morale ose ekonomike.
Shëndeti është i fortë, por mos harroni të relaksoheni. Shikoni me krenari atë që keni ndërtuar.
Ujori: Ëndrra elektrike dhe liri
Horoskopi ju nxit drejt origjinalitetit. Në dashuri ndjeni nevojën për hapësirë personale dhe sqarime të brendshme. Mos u izoloni plotësisht. Ju mund të përjetoni situata të pazakonta ose të festoni në mënyrë ndryshe.
Në punë po mbillni ide që do të lulëzojnë në vitin e ri. Vërtet idetë janë të shumta, por ende nuk janë gati për t’u zbatuar. Financat kërkojnë kujdes.
Shëndeti është i qëndrueshëm, por mendja ka nevojë për qetësi. Java shërben si parapërgatitje për ndryshime të mëdha. Ndjeni dëshirën për ndryshim dhe udhëtim.
Peshqit: Not në ujëra qiellore
Javë e mbushur me ndjeshmëri dhe frymëzim. Në dashuri përjetoni një harmoni të rrallë mes reales dhe imagjinares. Duket se miqësitë mund të shndërrohen në diçka më shumë. Marrëdhëniet për ata që janë të lidhur përmirësohen përmes mirëkuptimit.
Në punë ndiqni intuitën, sepse ajo ju çon në drejtimin e duhur.
Shëndeti përfiton nga kjo gjendje shpirtërore, por pushimi mbetet i domosdoshëm. Jeni poetët e zodiakut dhe këtë javë zëri juaj i brendshëm dëgjohet më qartë se kurrë. /noa.al
