Nga Paolo Fox: 3 shenjat më të favorizuara dhe 3 që duhet të tregohen të kujdesshme të hënën 22.12
Transmetuar më 21-12-2025, 17:09

Këtë të hënë fati favorizon ata që veprojnë me maturi, planifikim dhe qartësi, ndërsa shenjat emocionale ose të shpërqendruara duhet të ngadalësojnë ritmin. Dita nuk është negative, por kërkon zgjuarsi në zgjedhje

Hyrja e Diellit në Bricjap ka rishpërndarë energjitë e ditës dhe jo të gjitha shenjat përfitojnë njësoj.

Disa marrin mbështetje të fortë në punë, dashuri dhe vendime personale, ndërsa të tjera përballen me vonesa, tensione apo paqartësi.

Ja cilat janë 3 shenjat me më shumë fat dhe 3 shenjat me më pak fat, që juaj sjell noa.al.

⭐ 3 SHENJAT MË ME FAT SOT

Bricjapi

Bricjapi është pa diskutim në krye të listës. Me Diellin në shenjë, gjithçka duket më e qartë dhe më e kontrollueshme.

Punë & para: Vendime të forta, autoritet i rritur dhe mundësi për të mbyllur çështje të rëndësishme. Fjala juaj ka peshë.

Dashuri: Qartësi dhe siguri. Kush është në lidhje bën hapa përpara, kush është vetëm di çfarë kërkon.

Këshillë: Shfrytëzojeni këtë ditë për të vendosur baza afatgjata.

Virgjëresha

Një ditë shumë pozitive për Virgjëreshën, sidomos në aspektin praktik dhe emocional.

Punë: Zgjidhje konkrete për probleme që ju kanë stresuar. Organizimi ju shpëton kohë dhe energji.

Dashuri: Harmoni dhe ndjesi sigurie. Marrëdhëniet stabilizohen.

Këshillë: Mos u tregoni shumë kritikë me veten, po ecni në drejtimin e duhur.

Akrepi

Akrepi përfiton nga intuita e fortë dhe ndikimi pozitiv në komunikim.

Punë: Ide të zgjuara, bindje e të tjerëve dhe sukses në biseda apo negociata.

Dashuri: Pasion dhe intensitet, por edhe kuptim më i thellë i partnerit.

Këshillë: Ndiqni instinktin, kjo e hënë është aleati juaj më i madh.

⚠️ 3 SHENJAT ME MË PAK FAT SOT

Binjakët

Binjakët ndihen të shpërndarë dhe të lodhur mendërisht.

Punë: Vështirësi në përqendrim, vonesa dhe rrezik për keqkuptime.

Dashuri: Nervozizëm i panevojshëm, fjalë që mund të keqinterpretohen.

Këshillë: Flisni më pak, mendoni më shumë dhe mos merrni vendime të nxituara.

Peshorja

Peshorja përballet me presion emocional, sidomos nga familja ose ambienti i afërt.

Punë: Pasiguri dhe hezitim për të marrë iniciativa.

Dashuri: Nevojë për qartësi, por rrezik për keqkuptime nëse shmangni të vërtetën.

Këshillë: Vendosni kufij dhe mos u përpiqni t’i kënaqni të gjithë.

Gaforrja

Gaforrja ndien peshën e kërkesave të të tjerëve dhe lodhje emocionale.

Punë: Presion nga bashkëpunime ose autoritete.

Dashuri: Ndjeshmëri e lartë, rrezik për keqinterpretime.

Këshillë: Kujdesuni më shumë për veten dhe mos e merrni çdo gjë personale. /noa.al

Për horoskopin ditor, javor e mujor klikoni këtu

Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

