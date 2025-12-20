Nis BBV5/ Ja kush janë tre banorët e parë

Brikena Selmani, Armir Shahini dhe Kristi Lamaj janë tre banorët e parë që i janë bashkuar shtëpisë së “Big Brother Vip Albania’ këtë edicion të pestë.
Armir Shahini, është një këngëtar shumë i dashur për publikun shqiptar, i njohur më së shumti si një nga anëtarët kryesorë të grupit “West Side Family”.
Ndërsa Brikena Selmani është një modele nga Kosova, e cila para pak kohësh përfaqësoi Kosovën në “Miss Grand International 2025”.
Kristi Lamaj, këngëtar i muzikës popullore, do të jetë pjesë e shtëpisë më të famshme në Shqipëri.
