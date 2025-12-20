Përplasen dy makina në Bradashesh të Elbasanit. Katër të plagosur

20 Dhjetor, 2025
Elbasan, 18 dhjetor 2025 – Një aksident i rëndë rrugor është regjistruar mbrëmjen e sotme rreth orës 20:10 në aksin Bradashesh – Paraburgimi i Elbasanit, pranë rrethrrotullimit. Dy automjete janë përplasur me njëra-tjetrën, duke shkaktuar panik dhe bllokim të përkohshëm të qarkullimit në këtë segment me fluks të lartë lëvizjeje.
Sipas të dhënave paraprake, aksidenti dyshohet se ka ndodhur si pasojë e një manovre parakalimi të gabuar nga njëri prej mjeteve të përfshira, çka ka sjellë përplasjen e fortë mes automjeteve.
Si pasojë e përplasjes, kanë mbetur të plagosur drejtuesit e të dy automjeteve si edhe dy pasagjerë. Të lënduarit janë transportuar me urgjencë në spital për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore, ndërsa gjendja e tyre shëndetësore po monitorohet nga mjekët.
Në vendngjarje kanë mbërritur menjëherë shërbimet e policisë dhe ambulancat, të cilat po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit, si edhe për normalizimin e qarkullimit rrugor në këtë aks.
