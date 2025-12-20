Iu publikuan foto me një grua nga dosja ‘Epstein’, reagon ish-Presidenti Bill Clinton

Uashington, SHBA
Shtetet e Bashkuara janë përfshirë nga polemika të reja pas publikimit të një sasie të madhe dokumentesh dhe materialesh vizuale që lidhen me çështjen e shumëpërfolur të Jeffrey Epstein, financierit të dënuar për krime të rënda seksuale.
Departamenti Amerikan i Drejtësisë publikoi të premten mijëra faqe dosjesh, përfshirë fotografi dhe prova të grumbulluara gjatë hetimeve, ku shfaqen figura të njohura publike dhe politike. Mes materialeve të publikuara janë edhe fotografi të ish-presidentit amerikan Bill Clinton në ambiente private, përfshirë pamje në një pishinë, ku në njërën prej tyre ai shfaqet pranë Ghislaine Maxwell, bashkëpunëtores së ngushtë të Epstein, e dënuar për trafikim seksual.
Publikimi i dosjes ka nxitur reagime të forta politike dhe mediatike, ndërsa Clinton ka mohuar çdo përfshirje në aktivitetet kriminale të Epstein. Përmes një deklarate të bërë nga zëdhënësi i tij, ish-presidenti akuzoi administratën Trump se po përdor publikimin e dokumenteve për të devijuar vëmendjen nga çështje të tjera më të ndjeshme.
“Shtëpia e Bardhë nuk i mbajti këto dosje për muaj të tërë vetëm për t’i publikuar të premten vonë dhe për të mbrojtur Bill Clinton,” thuhet në deklaratë, duke sugjeruar se publikimi synon të mbulojë fakte të tjera që mund të dalin në dritë.
Reagimi i Clinton përqendrohet në dallimin mes figurave që, sipas tij, i ndërprenë kontaktet me Epstein sapo u zbuluan krimet e tij dhe atyre që, siç pretendohet, vazhduan marrëdhëniet me të edhe pas shpërthimit të skandalit.
Autoritetet amerikane nuk kanë konfirmuar nëse publikimi i fundit do të pasohet nga hetime të reja apo veprime ligjore ndaj personave të përmendur në dokumente. Ndërkohë, çështja Epstein vazhdon të mbetet një nga skandalet më të errëta dhe më të ndërlikuara në historinë moderne politike të SHBA-së.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
