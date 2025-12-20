Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Tiranë/ Gjendet i pajetë në një kanal uji një burrë!
Transmetuar më 20-12-2025, 20:12

Një ngjarje e rëndë është regjistruar në fshatin Barkanesh të kryeqytetit. Ku është gjetur i vdekur shtetasi M.D 86 vjeç.

Në trupin e të ndjerit nuk janë konstatuar shenja dhune teksa ai është gjetur në një kanal uji.

Sipas bluve dyshohet se si pasojë e terrenit të keq, i moshuari është rrëzuar dhe ka rënë në kanal, për rrjedhojë ka humbur jetën.

Materialet u referuan në Prokurori, si rast aksidental.

Njoftimi i policisë:

Në fshatin Barkanesh u gjet pa shenja jete dhe pa shenja dhune shtetasi M. D., 86 vjeç, ku dyshohet se, si pasojë e terrenit të keq, është rrëzuar dhe ka rënë në një kanal uji, duke humbur jetën.

Materialet u referuan në Prokurori, si rast aksidental.

