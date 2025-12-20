Tiranë/ Gjendet i pajetë në një kanal uji një burrë!

Një ngjarje e rëndë është regjistruar në fshatin Barkanesh të kryeqytetit. Ku është gjetur i vdekur shtetasi M.D 86 vjeç.
Në trupin e të ndjerit nuk janë konstatuar shenja dhune teksa ai është gjetur në një kanal uji.
Sipas bluve dyshohet se si pasojë e terrenit të keq, i moshuari është rrëzuar dhe ka rënë në kanal, për rrjedhojë ka humbur jetën.
Materialet u referuan në Prokurori, si rast aksidental.
Njoftimi i policisë:
Materialet u referuan në Prokurori, si rast aksidental.
