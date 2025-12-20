Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Shoqëroi bashkëshorten në spital, rrëzohet dhe vdes vetë!
Transmetuar më 20-12-2025, 19:30

Një vizitë e zakonshme në spital përfundoi në mënyrë tragjike në Palermo.

Giovanni Guddo, 64 vjeç, murator nga Sicilia, humbi jetën në spitalin “Villa Sofia” pas një rrëzimi aksidental, ndërsa po shoqëronte bashkëshorten e tij për një vizitë mjekësore, shkruajnë mediat italiane.

Sipas rindërtimit paraprak të ngjarjes, Guddo ndodhej në ambientet e jashtme të spitalit, ku po zbriste një rampë, kur humbi ekuilibrin dhe u rrëzua. Ai pësoi dëmtime të rënda dhe u transportua për trajtim, por gjendja e tij u përkeqësua. Familjarët pretendojnë se vlerësimi nga një neurokirurg është kryer vetëm pas më shumë se nëntë orësh, kur situata ishte tashmë kritike. Pas një jave shtrimi në spital, 64-vjeçari ndërroi jetë.

Sipas mediave italiane, aksidenti ndodhi të enjten, më 13 nëntor. Në denoncimin e familjes thuhet se zona ku ndodhi rrëzimi ishte në kushte jo optimale dhe pa sinjalistikën e nevojshme të rrezikut. Këto rrethana janë tashmë pjesë e hetimit zyrtar.

Zyra e Prokurorit ka hapur një procedim penal për të zbardhur plotësisht ngjarjen dhe për të verifikuar nëse ka përgjegjësi nga ana e institucionit apo e personelit shëndetësor. Ndërkohë, mbi trupin e viktimës është kryer autopsia, ndërsa rezultatet e analizave toksikologjike dhe histologjike pritet të dalin brenda dy muajve.

Familja e të ndjerit kërkon të mësojë nëse vdekja ishte pasojë e një aksidenti të pashmangshëm apo nëse vonesat në trajtimin mjekësor kanë ndikuar në përfundimin fatal të kësaj ngjarjeje.

