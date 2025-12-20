Berisha për Ballukun: Nëse do kishte dënime me vdekje, do meritonte dy të tilla!

Kurbin, 20 dhjetor 2025
Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka lëshuar deklarata të forta kundër qeverisë gjatë një takimi me qytetarët në Kurbin, duke e cilësuar situatën politike në vend si “kritike” dhe duke akuzuar mazhorancën për bllokim institucional dhe abuzim me pushtetin.
Në fjalën e tij, Berisha sulmoi zëvendëskryeministren Belinda Balluku, duke e akuzuar për pasurim të pajustifikuar dhe për përgjegjësi të rënda ndaj qytetarëve. Ai përdori një gjuhë të ashpër politike për të ilustruar, sipas tij, shkallën e dëmit që qeverisja aktuale i ka shkaktuar vendit.
Sipas liderit të opozitës, institucionet janë paralizuar qëllimisht, duke iu referuar një mbledhjeje të zhvilluar një ditë më parë, e cila, sipas tij, zgjati rreth pesë orë dhe u mbyll pa asnjë vendim apo transparencë për hapat e mëtejshëm.
Berisha deklaroi se mazhoranca po pengon heqjen e imunitetit për zyrtarë të lartë dhe po shmang llogaridhënien, duke e cilësuar këtë si shenjë të kapjes së shtetit. Ai u bëri thirrje mbështetësve që të mos e pranojnë më këtë situatë dhe theksoi se opozita është më e përgatitur se kurrë për përballje politike.
Në përfundim, Berisha theksoi se ndryshimi, sipas tij, është i pashmangshëm dhe se opozita do ta çojë betejën deri në fund për të rrëzuar atë që ai e cilësoi si një regjim që ka humbur legjitimitetin.
Deri në publikimin e këtij lajmi, nuk ka pasur një reagim zyrtar nga qeveria apo nga zëvendëskryeministrja Belinda Balluku lidhur me këto deklarata.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd