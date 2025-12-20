Berisha: Edi Rama ka shkatërruar kombin dhe është armiku më i madh i shqiptarëve, me të nuk ka zgjedhje

Tiranë, 20 dhjetor 2025
Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka lëshuar akuza të forta ndaj kryeministrit Edi Rama, duke e cilësuar atë si “armikun më të madh të qenies kombëtare të shqiptarëve” dhe duke deklaruar se me të “nuk mund të ketë zgjedhje të lira”.
Gjatë një fjalimi para mbështetësve, Berisha tha se politikat e ndjekura nga qeveria në dhjetë vitet e fundit kanë sjellë, sipas tij, shkatërrim ekonomik, demografik dhe institucional. Ai deklaroi se Shqipëria po përballet me një krizë të thellë shpopullimi, duke përmendur largimin e mbi 1.1 milionë shqiptarëve drejt vendeve të Bashkimit Evropian, mes tyre rreth 720 mijë të rinj.
Berisha u ndal edhe te rënia e lindshmërisë, duke pohuar se Shqipëria ka arritur nivele demografike të krahasueshme me ato të një shekulli më parë, ndërsa që nga viti 2018, sipas tij, numri i vdekjeve ka tejkaluar lindjet. “Nëse ky trend vazhdon, në 50 vite shqiptarët do të jenë një komb i rrallë në vendin e tyre”, tha ai.
Në fjalën e tij, Berisha kritikoi edhe qëndrimin e kryeministrit Rama ndaj Kosovës, duke e akuzuar se ka mbajtur qëndrime që, sipas tij, favorizojnë Serbinë në dëm të interesave shqiptare. Ai përmendi deklarata publike të Ramës në forume ndërkombëtare, të cilat i cilësoi si të papranueshme për një kryeministër të Shqipërisë.
Kreu i opozitës deklaroi se zgjedhjet në Shqipëri janë grabitur sistematikisht dhe se qeveria ka përdorur mjete financiare, administratën publike dhe krimin e organizuar për të deformuar vullnetin e qytetarëve. Ai akuzoi qeverinë për falje masive gjobash dhe kamatash në prag zgjedhjesh, punësime të përkohshme, leje ndërtimi dhe përdorim të fondeve publike për aktivitete elektorale.
“Me Edi Ramën nuk ka zgjedhje. Ai është armik i votës së lirë dhe i pluralizmit politik”, deklaroi Berisha, duke shtuar se opozita ka arritur të mbrojë votën dhe të denoncojë shkeljet zgjedhore edhe në raportet ndërkombëtare të vëzhguesve.
Në përfundim, Berisha theksoi se Partia Demokratike mbetet një forcë e fortë opozitare dhe se, sipas tij, përpjekjet për të instaluar një Shqipëri pa opozitë kanë dështuar.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd