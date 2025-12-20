Monika Kryemadhi opininiste e Big Brother VIP Albania 5!

Monika Kryemadhi do të jetë opinionistja e re e Big Brother VIP 5.
Ajo do t’i bashkohet në këtë rol opinionistit Arbër Hajdari, i cili mban këtë post për të pestin edicion radhazi.
Në një mbrëmje të gjatë, që premton emocione të mëdha, do të ndizen dritat e shtëpisë më të vëzhguar në Shqipëri, e cila starton sot në orën 21:00.
Reality show që mban mbërthyer para ekranit miliona shikues, shqiptarë anë e mbanë botës, vjen nën moderimin e Ledion Liços, ku nuk do të mungojnë dhe analizat e opinionistëve.
