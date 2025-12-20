Horoskopi, renditja e shenjave më me fat të javës nga 22 deri më 28 dhjetor: Krishtlindje me Venusin në Bricjap

Renditja e shenjave më me fat për javën e Krishtlindjeve, nga e hëna 22 deri të dielën 28 dhjetor 2025, është shumë e qartë: nëse kërkoni dashuri dhe përkëdhelje, drejtojuni shenjave të tokës (Demi, Virgjëresha dhe Bricjapi).
Nga astrologia Ginny Chiara Viola
Kemi mbërritur te renditja e shenjave më me fat për javën nga 22 deri më 28 dhjetor 2025. Le ta themi hapur: kjo është një nga javët më të ngrohta emocionalisht të vitit, edhe pse jo të gjitha shenjat e zodiakut do ta përjetojnë njësoj.
Një gjë është e sigurt: këtë javë e nisim në harmoni me ritmin e stinëve, sepse është zyrtarisht edhe java e parë e dimrit pas solsticit dimëror që ndodhi të dielën më 21 dhjetor.
Ndërkohë, Venusi hyn pikërisht më 24 dhjetor në shenjën e Bricjapit dhe deklaratat e dashurisë bëhen gjithnjë e më konkrete dhe të qëndrueshme.
Horoskopi, renditja e shenjave më me fat nga 22 deri më 28 dhjetor 2025
Ja parashikimet e javës së ardhshme me renditjen e shenjave më me fat nga 22 deri më 28 dhjetor.
12. Gaforrja
Në rregull, Gaforre: pa panik! Edhe pse kjo është periudha e vitit kur fryma e dashurisë familjare është aq e fortë sa të duket simpatik edhe kushëriri i dytë që gjithmonë fut hundët në punët e tua dhe mburret me sukseset e veta, për ty konkretisht do të jetë një moment bezdie dhe pakënaqësie. Faji është i Venusit dhe Marsit, të dy kundër teje, që do ta bëjnë të padurueshëm çdo drekë familjare që zgjat më shumë se 20 minuta. Dhe duke qenë se do të jesh edhe veçanërisht dembel, nuk do të kesh as dëshirën të ofrohesh për të hedhur plehrat vetëm që të largohesh pak nga turma.
11. Peshorja
Fatmirësisht ke shumë interesa dhe në mendjen tënde do të lindin vazhdimisht ide, sikur të ishin numrat e tombollës së Krishtlindjes. Sepse, po të mbështeteshe te shoqëria, këtë javë do të ndiheshe vërtet shumë e zhgënjyer. Venusi dhe Marsi kundër të bëjnë po aq të ëmbël dhe të dashur sa një grevë avionësh në ditën e kthimeve të mëdha në shtëpi.
10. Binjakët
Merkuri të bën dembel dhe mbi të gjitha e ngadalëson trurin tënd, njësoj si tretja pas pjatës së katërt të darkës festive! Me shumë gjasë do të ishte gabim të uleshe pranë dikujt vetëm për të shijuar humorin tënd të famshëm apo për të bërë batuta mbi të afërmit e bezdisshëm, sepse këtë vit nuk do të kesh aspak dëshirë. Jo se je bërë papritur më i mirë, por thjesht më i heshtur, citon noa.al. Këtë javë edhe urimet do t’i dërgosh me WhatsApp, sepse përballjet nuk të pëlqejnë fare.
9. Dashi
Të themi të drejtën, nuk të intereson aspak fakti që në Krishtlindje të gjithë janë më të mirë, sepse ti nuk do të kesh asnjë mëshirë për këdo që në tavolinë ka ide të ndryshme nga të tuat. Madje mezi pret të shpërthejë shkëndija mbi debatet e vjetra politike familjare. Në thelb, shpreson pothuajse të marrësh një ftohje të bukur për ditën e Krishtlindjes, që ta kalosh vetëm, me kanape, shampanjë dhe vitamina, përpara serialit tënd të preferuar në Netflix.
8. Ujori
Aktiviteti yt kryesor këtë javë do të jetë të rrish shtrirë në divan duke ndërruar kanalet e televizorit: duket se këtë ide të ngadalësimit e ke marrë shumë seriozisht. Megjithatë, i shtrirë si një fisnik grek në banket, do të na kënaqësh me biseda filozofike dhe të thella që na kujtojnë pse mbetesh gjithmonë një nga të afërmit tanë të preferuar. Nëse dëshira për lëvizje është minimale, ajo për të biseduar nuk lodhet aspak.
7. Luani
Ke mbërritur në prag të Krishtlindjes me zemrën plot mirësi dhe jam e sigurt që kjo është shndërruar në dhurata dhe kartolina të mrekullueshme për njerëzit që do, por edhe për ata që nuk i do aq shumë, por me të cilët të pëlqen të lësh përshtypje të mirë. Edhe pse tani Venusi nuk është aleati yt më i madh, jam e sigurt që do të marrësh duartrokitje dhe komplimente. Madje, duke qenë se Merkuri vazhdon të të bëjë brilant dhe argëtues, do të mbetesh mbreti i festës, edhe pse pak më pak energjik se zakonisht.
6. Peshqit
Këtë javë je pak fjalë, i dashur Peshk, por kjo nuk na shqetëson aspak, sidomos sepse duke të parë në sy, do t’i shohim në formë zemre – dhe jo vetëm kur shikojnë kremin e mascarpones që rrjedh mbi fetën tënde të pandoros. Frymën e Krishtlindjes e ke përthithur plotësisht, edhe pse për ndonjë deklaratë të hapur dashurie do të duhet të presim edhe pak. Truri yt ka vërtet nevojë për pushim.
5. Virgjëresha
Mrekullia e kësaj jave Krishtlindjesh është se ti nuk do të kesh absolutisht asgjë për të kritikuar! Do t’i mbash për vete çdo lloj mendimi, që për më tepër do të vijë edhe me vonesë krahasuar me zakonin tënd. E gjitha kjo falë Merkurit që vazhdon të jetë kundër, duke e bërë trurin tënd të duket i ngadalësuar sikur të kishe pirë alkool edhe kur ke përdorur vetëm shpëlarës goje. Në kompensim, Venusi të bën jashtëzakonisht të ëmbël dhe kombinimi është i mrekullueshëm.
4. Shigjetari
Java e festave të mëdha, takimeve, darkave, aperitiveve dhe dollive edhe me të panjohur, do ta përjetosh plot energji falë Merkurit në shenjën tënde. Do të kesh gjithmonë një batutë të zgjuar, një anekdotë të përshtatshme, një mësim për të ndarë. Gjuha do të të vijë e lodhur në fund të ditës, ndërsa truri do të ketë nevojë për rikarikim nga lodhja.
3. Akrepi
Edhe pse Krishtlindjet nuk janë domosdoshmërisht periudha jote e preferuar, këtë vit mund të na surprizosh me dëshirën për të treguar ngrohtësi edhe ndaj atyre që zakonisht i shmang. Në këto ditë, dashuria për të ndarë do të jetë aq e rëndësishme për ty, sa do të bësh xhiron e gjerë të të afërmve vetëm për t’u siguruar që të gjithë janë mirë.
2. Demi
Ka kohë që nuk je ndier kaq mirë, i dashur Dem, dhe ke ndjesinë se u pëlqen të gjithëve, njësoj si sallata ruse në antipastë. Madje kënaq edhe vegjetarianët më të bindur! Gjëja më e bukur është se dëshira jote për të festuar shpërthen pikërisht këto ditë dhe nuk do të pushosh as mes Krishtlindjes dhe Vitit të Ri: për ty çdo rast është i mirë për një dolli ose një aperitiv.
1. Bricjapi
Pikërisht ti, që ndonjëherë je quajtur shoku më i mirë i Grinch-it, këtë vit merr vendin e parë në renditjen e shenjave më me fat në javën e Krishtlindjes! Kush do ta kishte menduar… Venusi dhe Marsi vijnë në ndihmën tënde dhe edhe Merkuri, nga pozicioni i tij, i bën fjalët e tua më të buta, të ëmbla si pana mbi çokollatën e nxehtë. Dhe nuk ka nevojë të të kujtojmë se të jesh organizator i festave nuk do të thotë të tregosh ashpërsi: këtë herë do të na dëshmosh se e ke kuptuar shumë mirë këtë.
