Dyshohet se vrau foshnjën e saj, arrestohet 20-vjeçarja në Tiranë!

Një shtetase e huaj, A. P., 20 vjeçe, është ndaluar nga policia, pas ekzekutimit të një urdhri ndalimi të lëshuar nga Gjykata.
Sipas njoftimit zyrtar të Policisë, e reja dyshohet për veprën penale “Vrasja e foshnjës”.
Ndalimi është kryer në zbatim të vendimit gjyqësor, ndërsa ndaj saj kanë nisur procedurat përkatëse ligjore.
Njoftimi i policisë:
Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 1 kanë ndaluar një shtetase të huaj, A. P., 20 vjeçe, pasi Gjykata ka dërguar urdhrin e ndalimit ndaj saj. Sipas njoftimit zyrtar, e reja dyshohet për veprën penale “Vrasja e foshnjës”.
Ndërhyrja e policisë u krye në zbatim të vendimit gjyqësor, ndërsa autoritetet kanë nisur procedurat përkatëse ligjore.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.
Hetimet vijojnë për sqarimin e plotë të rrethanave të çështjes, në përputhje me legjislacionin në fuqi. Autoritetet nuk kanë dhënë detaje të tjera, duke theksuar se çështja është në fazë hetimore.
