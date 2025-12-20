Vllaznia barazon me Tiranën

TIRANE – Tirana dhe Vllaznia kanë barazuar në ndeshjen e vlefshme për javën e 17-të të Superiores. Sfida e zhvilluar në stadiumin “Selman Stërmasi”, përfundoi me shifrat 1-1.
Rezultati final u vendos që në pjesën e parë, ku Enea Jorgji akordoi 3 penallti, 1 për Tiranën dhe 2 për shkodranët. Bardheblutë e kthyen në gol me anë të Rafa, ndërsa 2 të tjerat për Vllazninë i ekzekutoi Balaj. Ky i fundit shënoi të parën, por gaboi tek e dyta.
Kështu, bardheblutë shkojnë në kuotën e 9 pikëve, por mbeten në vendin e fundit. Në krahun tjetër me 27 pikë të grumbulluara, Vllaznia mbetet në vendin e 4-t.
