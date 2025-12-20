Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Bylisi fiton me Elbasanin dhe i largohet ‘play-out’-it
Transmetuar më 20-12-2025, 15:56

BALLSH – Bylisi ka mundur Elbasanin në sfidën e javës së 17-të me rezultatin 3-2. Takimi i luajtur në “Adush Muça” të Ballshit foli për vendasit, të cilët kaluan në avantazh me Mustapha në minutën e 44’.

Ishte sërish sulmuesi nga Nigeria i cili dyfishoi shifrat tre minuta pas startit të pjesës së dytë. Në minutën e 52’, Loukili rihapi takimin, por pas tre minutash, Mustapha kompletoi tripletën personale.

Në minutën e 69’, Blaise Tsague shënoi golin e dytë për verdheblutë, i cili shërbeu vetëm si statistikë.

Kështu Elbasani humbet shansin për të rimarrë vendin e parë duke barazuar me 3 humbje në 17 javë Egnatian që mbetet në krye me 2 pikë më tepër, ndërsa Bylisi largohet nga zona play out.

