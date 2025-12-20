Vëmendja e futbollit botëror zhvendoset në Afrikë: Nga ndryshimi historik në kalendar deri te favoritët

Marok, 20 dhjetor 2025 – Teksa futbolli europian hyn në periudhën e dimrit, vëmendja e botës sportive zhvendoset në Kontinentin Afrikan, ku nis edicioni i 35-të i Kupës së Kombeve të Afrikës (AFCON), një nga turnetë më emocionues dhe më të paparashikueshëm të futbollit ndërkombëtar.
Turneu, që zhvillohet prej 68 vitesh, do të organizohet për herë të dytë nga Maroku, pas edicionit të vitit 1988. Këtë herë, kompeticioni shërben edhe si një provë e rëndësishme organizative për vendin pritës, përpara Kupës së Botës 2030, të cilën Maroku do ta organizojë së bashku me Spanjën dhe Uruguain.
Ndryshim historik në kalendar
Ndryshe nga tradita, ndeshjet nuk do të zhvillohen në janar–shkurt, por në periudhën 21 dhjetor 2025 – 18 janar 2026. Ky ndryshim lidhet me zhvillimin e Kupës së Botës 2026 në SHBA dhe fazat vendimtare të Ligës së Kampionëve në Europë.
Egjipti, mbreti i trofeve
Egjipti mbetet kombëtarja më e suksesshme në historinë e AFCON, me shtatë trofe, i fundit i fituar në vitin 2010, kur “Faraonët” realizuan një rekord historik duke triumfuar në tre edicione radhazi. Edhe pse sot drejtohen nga yje si Mohamed Salah dhe Omar Marmoush, Egjipti nuk shihet si favoriti absolut për titullin.
Pas Egjiptit renditen Kameruni (5 trofe), Gana (4), Nigeria dhe Bregu i Fildishtë (nga 3), ndërsa Algjeria dhe RD e Kongos kanë nga dy tituj. Kampioni në fuqi është Bregu i Fildishtë, që fitoi edicionin 2023 në shtëpi, pas finales ndaj Nigerisë (2-1).
Finalja në Rabat dhe stadiume moderne
Finalja e këtij edicioni do të luhet në Rabat, në stadiumin e ri Prince Moulay Abdellah, me kapacitet 69,500 vende, i inauguruar këtë vit. Ky impiant do të jetë gjithashtu pjesë e Kupës së Botës 2030.
Ndeshjet do të zhvillohen në disa qytete të mëdha si Casablanca, Marrakesh, Fez, Agadir dhe Tangier, me stadiume moderne që variojnë nga 18,000 deri në 75,000 vende.
Parada e yjeve afrikanë
AFCON mbetet turneu ku yjet afrikanë i përgjigjen gjithmonë thirrjes së kombëtares. Mohamed Salah do të udhëheqë Egjiptin, Sadio Mané Senegalin, Victor Osimhen dhe Ademola Lookman Nigerinë, ndërsa Maroku do të mbështetet te Achraf Hakimi, Brahim Díaz, Mazraoui dhe En-Nesyri.
Kameruni do të ketë në sulm Bryan Mbeumo, ndërsa RD e Kongos, edhe pse e dobësuar, mbetet konkurruese me emra si Bakambu dhe Simon Banza.
Favoritët dhe surprizat
Favoritët kryesorë për trofeun janë Maroku dhe Nigeria, të ndjekur nga Egjipti, Bregu i Fildishtë, Senegali dhe Kameruni. Surpriza më e madhe e këtij edicioni është mungesa e Ganës, e cila nuk arriti të kualifikohej.
AFCON 2025/26 pritet të konfirmojë edhe një herë pse futbolli afrikan mbetet një nga më pasionantët dhe më të paparashikueshmit në botë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd