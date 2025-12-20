Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kategoria e Parë/ Java e fundit për vitin 2025 do të luhet e gjitha në fundjavë
Transmetuar më 20-12-2025, 13:53

Java e 17-të e kampionatit “Kategoria e Parë”, që përkon edhe me javën e fundit për vitin 2025 do të zhvillohet e gjitha në fundjavë.

Të shtunën do të luhen katër prej ndeshjeve, në ora 13:30. AF Luftëtari do të përballet me Pogradecin në shtëpi, ndërsa Korabi pret Burrelin. Lushnja do të luajë në transfertë kundër Kastriotit ndërsa në takimin e fundit të së shtunës, Apolonia luan kundër Laçit në shtëpi.

Të dielën do të zhvillohen dy ndeshjet e tjera. Kukësi pret Skënderbeun në shtëpi ndërsa Besa përballet me Ilirinë. Të dyja takimet do të luhen në oa 13:30.

Java 17

AF Luftëtari – Pogradeci, 20.12.2025, ora 13:30

Korabi – Burreli, 20.12.2025, ora 13:30

Kastrioti – Lushnja, 20.12.2025, ora 13:30

Apolonia – KF Laçi, 20.12.2025, ora 13:30

Kukësi – Skënderbeu, 21.12.2025, ora 13:30

Besa – Iliria, 21.12.2025, ora 13:30

