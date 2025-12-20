Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Berisha: Të hënën qytetarët i japin ultimatum Edi Ramës!
Transmetuar më 20-12-2025, 13:36

TIRANË- Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha tha sot se ditën e hënë në protestën që do të mbahet në shesh, qytetarët do ti japin ultimatum Edi Ramës që të largohet. Në këtë takim me mediat, Berisha tha se kushti i vetëm që Shqipëria të gjejë paqe është pikërisht dorëheqja e Ramës. Me datë 22, Berisha synon të shënojë fillimin e një revolte popullore kundër Ramës.

"Nga protesta e të hënës, qytetarët shprehin revoltën e tyre dhe japin ultimatum Edi Ramës. Edi Rama duhet të largohet. Dorëheqja e Edi Ramës është kushti i të gjitha kushteve që Shqipëria të rigjejë paqen që meriton.Protesta të hënën është fillimi i madh i stinës, e cila ndalet vetëm me largimin e Edi Ramës. Ne dalim në protestë të hënën për të shënuar fillimin e revoltës popullore për largimin e Edi Ramës.", tha Berisha

