Nis sezoni i pestë i ‘Big Brother VIP Albania’

Sot nis edicioni i pestë i reality show-t Big Brother VIP Albania, me pjesëmarrjen e personazheve VIP dhe banorëve të rinj. Programi do të zhvillohet në shtëpinë e Big Brother, ku banorët do të qëndrojnë të izoluar dhe do të monitorohen 24 orë në ditë.
Konkurrenti i parë i konfirmuar është Angelo Haruni, moderator i emisionit “Top Talk Economy”. Ai do të hyjë në shtëpi sipas rregullave të formatit, duke qëndruar pa kontakt me botën e jashtme dhe pa telefon.
Sezoni i ri i Big Brother VIP Albania pritet të sjellë dinamika dhe situata të reja, ndërsa programi do të ndiqet nga shikuesit përmes kanaleve të dedikuara të DigitAlb.
