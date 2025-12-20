Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Nis sezoni i pestë i ‘Big Brother VIP Albania’
Transmetuar më 20-12-2025, 13:31

Sot nis edicioni i pestë i reality show-t Big Brother VIP Albania, me pjesëmarrjen e personazheve VIP dhe banorëve të rinj. Programi do të zhvillohet në shtëpinë e Big Brother, ku banorët do të qëndrojnë të izoluar dhe do të monitorohen 24 orë në ditë.

Konkurrenti i parë i konfirmuar është Angelo Haruni, moderator i emisionit “Top Talk Economy”. Ai do të hyjë në shtëpi sipas rregullave të formatit, duke qëndruar pa kontakt me botën e jashtme dhe pa telefon.

Sezoni i ri i Big Brother VIP Albania pritet të sjellë dinamika dhe situata të reja, ndërsa programi do të ndiqet nga shikuesit përmes kanaleve të dedikuara të DigitAlb.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...