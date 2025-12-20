Një grua përndjek një burrë në Gramsh. Ai e denoncon

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 20-12-2025, 13:28
20 Dhjetor, 2025
Gramsh – Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Gramsh nisën procedim penal për shtetasen D. M., 32 vjeçe, e cila kishte kanosur për motive të dobëta shtetasen A. Z. përmes celularit.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, për veprime të mëtejshme.
