Mbyti Elbasanin me tym gomash, dënohet me 30 milion lekë dhe denoncohet në Prokurori pronari i një subjekti
Transmetuar më 20-12-2025, 13:05

Elbasan – Specialistët për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Financiare referuan materialet në Prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin A. Sh., 65 vjeç, për veprat penale “Fshehja e të ardhurave” dhe “Ndotja e ajrit, ujërave dhe tokës”.

Gjatë kontrollit të ushtruar në bashkëpunim me Inspektoratin Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, në subjektin tregtar që administrohet nga shtetasi A. Sh., u konstatuan shkelje në lidhje me menaxhimin e integruar të mbetjeve të gomës, në kundërshtim me ligjin nr. 57/2025. Për shkeljet e konstatuara, ndaj subjektit u vendos gjithashtu masë administrative në vlerën 3 000 000 (tre milionë) lekë.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, për veprime të mëtejshme.

