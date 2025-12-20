Zbardhet shpërthimi me lëndë plasëse në Vlorë pas tre javësh, në pranga babë e bir

Policia e Vlorës ka zbardhur ngjarjen e ndodhur tre javë më parë, ku një sasi lënde plasëse shpërtheu në portën e jashtme të një banese. Në lidhje me rastin janë arrestuar dy persona, babë e bir, të akuzuar për “Shkatërrim të pronës me eksploziv”, kryer në bashkëpunim, si dhe për veprën penale të “Vjedhjes”.
Ngjarja u zbardh në kuadër të operacionit policor të koduar “Objektivi”, të finalizuar nga Komisariati i Policisë Vlorë dhe Drejtoria Vendore e Policisë, nën drejtimin e Prokurorisë. Të arrestuarit janë shtetasit D. G., 59 vjeç, dhe F. B., 29 vjeç, banues në Babicë e Madhe, Vlorë.
Sipas hetimeve paraprake, dyshohet se të dy kanë mbajtur në banesën e tyre një automjet tip “Volkswagen Golf Plus”, i cili rezulton i vjedhur në qytetin e Elbasanit. Ky automjet dyshohet se është përdorur më 29 nëntor 2025 për t’u afruar pranë banesës së një shtetaseje, ku është vendosur lënda plasëse në portën e jashtme të banesës.
Pas kryerjes së ngjarjes, automjeti i përdorur është gjetur i djegur në fshatin Babicë e Vogël, Vlorë. Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme ligjore, ndërsa hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të ngjarjes dhe identifikimin e personave të tjerë të mundshëm të përfshirë.
Policia e Vlorës ka arrestuar Divid Goxhaj dhe Ferdinant Bombaj, të dyshuar si autorët e vendosjes së tritolit në banesën e nënës së Gentian Zotos.
Njoftimi i policisë:
Në vijim të hetimeve për ngjarjen e ndodhur më datë 29.11.2025, ku shpërtheu një sasi lënde plasëse në portën e jashtme të banesës së një shtetaseje, shërbimet e Komisariatit të Policisë Vlorë dhe ato të Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar “Objektivi”.
Si rezultat i veprimeve hetimore intensive dhe profesionale, nën drejtimin e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë, u bë ndalimi, për veprat penale “Shkatërrimi i pronës me eksploziv”, e kryer në bashkëpunim, dhe “Vjedhja”, i dy shtetasve (babë e bir), konkretisht:
D. G., 59 vjeç, banues në Babicë e Madhe, Vlorë;
F. B., 29 vjeç, banues në Babicë e Madhe, Vlorë.
Nga hetimet paraprake dyshohet se këta shtetas kanë mbajtur në banesën e tyre automjetin tip “Volkswagen Golf Plus”, i cili rezulton i vjedhur në qytetin e Elbasanit.
Më pas, më datë 29.11.2025, ky automjet dyshohet se është përdorur nga këta shtetas për t’u afruar pranë banesës së shtetases B. Z., ku dyshohet se është vendosur një sasi lënde plasëse në portën e jashtme të banesës, e cila më pas ka shpërthyer.
Pas kryerjes së ngjarjes, automjeti i përdorur nga këta shtetas është gjetur i djegur në fshatin Babicë e Vogël, Vlorë.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë, për veprat penale përkatëse, ndërkohë që hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të ngjarjes dhe për identifikimin e personave të tjerë të mundshëm të përfshirë.
