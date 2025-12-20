Ngjarje e dhimbshme në Lezhë: Nëna i jep fund jetës pasi gjeti djalin të vdekur

Lezhë – Një ngjarje e rëndë dhe e dhimbshme ajo që ka ndodhur orët e fundit në Lezhë ku një grua i dha fund jetës pasi gjeti djalin të vdekur.
Rreth orës 19:30 të mbrëmjes së djeshme, në lagjen Gurra, Lezhë, në dyqanin e tij me vegla pune, është gjetur pa shenja jete shtetasi Aleksandër Marku, 42 vjeç, banues në fshatin Lalm, Lezhë, tha policia lokale.
Nga veprimet e para hetimore nuk janë konstatuar shenja dhune dhe paraprakisht dyshohet se vdekja ka ardhur për shkaqe natyrale.
Ndërkohë, nëna e tij, shtetasja Prena Marku, 72 vjeçe, pas marrjes së lajmit për humbjen e jetës së djalit të saj, është përfshirë nga një gjendje e rënduar psikologjike.
Dyshohet se ajo ka varur veten. E ndjera u gjet e pajetë nga familjarët në ambientet e banesës në fshatin Lalm i Ri, Lezhë.
Trupat e pajetë janë dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Tiranë, për kryerjen e ekspertizës mjekoligjore dhe përcaktimin e saktë të shkakut të humbjes së jetës. /noa.al
