Del video e atentatit ndaj futbollistit ekuadorian Mario Pineda

Futbollisti ekuadorian Mario Pineda, 33 vjeç, ka ndërruar jetë pas një sulmi të armatosur të ndodhur në qytetin Guayaquil, bëjnë me dije autoritetet vendase.
Ngjarja ka ndodhur në një zonë urbane, ndërsa pamjet e incidentit janë publikuar disa orë më vonë dhe ndodhen tashmë në duart e hetuesve. Sipas informacioneve paraprake, dy persona dyshohet se janë përfshirë në sulm.
Klubi Barcelona Sporting Club, ku Pineda kishte qenë pjesë e skuadrës, reagoi me një njoftim zyrtar, duke konfirmuar humbjen e futbollistit dhe duke shprehur ngushëllime për familjen dhe të afërmit.
Autoritetet në Ekuador kanë nisur hetimet për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes, ndërsa deri më tani nuk ka detaje zyrtare mbi autorët apo motivet e sulmit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd