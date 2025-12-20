Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Del video e atentatit ndaj futbollistit ekuadorian Mario Pineda
Transmetuar më 20-12-2025, 10:23

Futbollisti ekuadorian Mario Pineda, 33 vjeç, ka ndërruar jetë pas një sulmi të armatosur të ndodhur në qytetin Guayaquil, bëjnë me dije autoritetet vendase.

Ngjarja ka ndodhur në një zonë urbane, ndërsa pamjet e incidentit janë publikuar disa orë më vonë dhe ndodhen tashmë në duart e hetuesve. Sipas informacioneve paraprake, dy persona dyshohet se janë përfshirë në sulm.

Klubi Barcelona Sporting Club, ku Pineda kishte qenë pjesë e skuadrës, reagoi me një njoftim zyrtar, duke konfirmuar humbjen e futbollistit dhe duke shprehur ngushëllime për familjen dhe të afërmit.

Autoritetet në Ekuador kanë nisur hetimet për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes, ndërsa deri më tani nuk ka detaje zyrtare mbi autorët apo motivet e sulmit.

