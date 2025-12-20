Transportonte kallashnikov dhe municion në valixhe, arrestohet i riu në Tiranë

Tiranë- Policia e Tiranës ka arrestuar në flagrancë një 24-vjeçar në afërsi të terminalit të autobusëve në rrugën “Kastriotët”. I riu, banues në Bathore, dyshohet se po transportonte në një valixhe një armë zjarri kallashnikov me municion luftarak, me qëllim shitjen.
Arma u sekuestrua, ndërsa materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.
Tiranë/Finalizohet operacioni policor i koduar “Luggage”.
Transportonte me valixhe, një kallashnikov me municion, me qëllim shitjen, kapet në afërsi të terminalit të autobusëve, në rrugën “Kastriotët”, 24-vjeçari.
Sekuestrohet arma e zjarrit.
Shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 3, në vijim të punës operative dhe operacionale, me fokus goditjen e posedimit të kundërligjshëm dhe shitjes së armëve të zjarrit, finalizuan operacionin “Luggage”.
Si rezultat i ndërhyrjes së menjëhershme, pas informacionit të siguruar në rrugë operative, u kap në flagrancë dhe u vu në pranga, në afërsi të terminalit të autobusëve, në rrugën “Kastriotët”, shtetasi H. M., 24 vjeç, banues në Bathore, i cili mbante në një valixhe udhëtimit, dyshohet me qëllim shitjen, 1 armë zjarri kallashnikov me municion luftarak.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.
