Pse Fontana di Trevi e Romës u bë me pagesë?!

Kryevepra baroke, e vendosur në një shesh publik, do të mbetet e shikueshme nga distanca falas, por qasja më e afërt do të jetë ekskluzivisht për mbajtësit e biletave.
“Nga 1 shkurti po prezantojmë një biletë me pagesë për gjashtë vende” në kryeqytetin italian, përfshirë Shatërvanin e Trevit, tha kryebashkiaku Roberto Gualtieri në një konferencë për shtyp.
Hyrja në pesë vendet e tjera do të kushtojë pesë euro (5.85 dollarë).
Sfondi i skenës më të famshme në filmin “La Dolce Vita” të Federico Fellinit, kur aktorja Anita Ekberg zhytet në ujë, shatërvani i shekullit të 18-të është në krye të listës për shumë vizitorë që eksplorojnë Qytetin e Përjetshëm.
Të bësh një dëshirë dhe të hedhësh një monedhë në ujë është një traditë aq e fortë sa autoritetet mbledhin mijëra euro në javë për t’i dhuruar organizatës bamirëse Caritas.
Turmat në sheshin që rrethon kryeveprën baroke janë shpesh aq të dendura sa është e vështirë të shohësh siç duhet.
Gualtieri tha se numri i madh krijoi një “ngërç” të shkaktuar nga “problemi i famshëm i mbiturizmit”.
Qindra turistë mund të shiheshin duke shëtitur rreth shatërvanit të premten, shumë prej tyre duke mbajtur telefona lart për të bërë fotografi.
Heshtja u thye vetëm nga fishkëllimat e rojeve që kontrollojnë lëvizjen e turmave dhe sigurohen që turistët të mos shkelin rregullat, siç është ndalimi i pirjes së ujit nga shatërvani.
‘Duhet të jetë i lirë’
“Nuk është mirë, mendoj. Duhet të jetë falas”, tha një turist nga Gjiri, ndërsa shtynte vajzën e tij me karrocë në radhë për të vizituar zonën menjëherë përpara shatërvanit.
Një turist nga Koreja e Jugut tha se “do të duhej të mendonte” nëse do ta vizitonte përsëri pasi të bëhej me pagesë.
Midis 1 janarit dhe 8 dhjetorit, rreth nëntë milionë turistë kanë vizituar zonën pikërisht përpara shatërvanit — mesatarisht 30,000 njerëz në ditë, tha Gualtieri.
Zona është vënë në shënjestër të hajdutëve të xhepave dhe zyrtarët e Romës kanë debatuar për mënyra të ndryshme të rregullimit të aksesit për vite me radhë.
Banorët e Romës do të kenë qasje të lirë.
Bashkia vlerëson se bileta e hyrjes në Shatërvanin e Trevit mund të sjellë 6.5 milionë euro në vit, tha Gualtieri.
Biletat mund të blihen në internet ose te shatërvani me karta ose metoda të tjera pagese pa kontakt, thanë zyrtarët.
Do të ketë radhë të ndara për njerëzit që kanë tashmë një biletë dhe ata që e blejnë atë në vend.
Kjo nuk është hera e parë që autoritetet italiane kanë futur tarifa për monumentet.
Panteoni – një kishë dhe ish-tempull romak – filloi t’u faturojë vizitorëve në vitin 2023, dhe Venecia vitin e kaluar futi një tarifë hyrjeje për turistët gjatë periudhave të pikut.
