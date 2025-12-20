Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Bologna mund Interin dhe shkon në finalen e Superkupës, përballë Napolit!
Transmetuar më 20-12-2025, 08:00

ARABI SAUDITE – Bologna ka mundur Interin pas goditjeve të penalltive në gjysmëfinalen e dytë të Superkupës së Italisë pas goditjeve të penalltive. Takimi i luajtur në Riad nisi mjaft mirë për zikaltrit, të cilët kaluan në avantazh që në minutën e 2’ me anë të Thuram.

Baraspesha u rikthye në minutën e 35’, kur Orsolini nuk gaboi nga pika e bardhë e penalltisë. Pjesa e mbetur e lojës nuk prodhoi më gola dhe ekipet u drejtuan në ruletën e 11-mnetërshave, nga të cilat Bologna gaboi dy, ndërsa Interi tre me Bastonin, Barellën dhe Bonyn që nuk gjetën dot rrjetën.

Kështu, finalja e Superkupës do të jetë Napoli-Bologna, ndërsa Interi i bashkohet Milanit si dy ekipet e eliminuara nga ky kompeticion.

REZULTATI FINAL:

Bologna 1-1 Inter (P. 3-2)

Orsolini (P) 35′ / Thuram 2′

Penalltitë:

5-Immobile shënon.

5-De Vrij shënon.

4-Rowe shënon.

4-Bony gabon.

3-Miranda gabon.

3-Barella gabon.

2-Moro gabon.

2-Bastoni gabon.

1-Ferguson shënon.

1-Lautaro shënon.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

