Bologna mund Interin dhe shkon në finalen e Superkupës, përballë Napolit!

ARABI SAUDITE – Bologna ka mundur Interin pas goditjeve të penalltive në gjysmëfinalen e dytë të Superkupës së Italisë pas goditjeve të penalltive. Takimi i luajtur në Riad nisi mjaft mirë për zikaltrit, të cilët kaluan në avantazh që në minutën e 2’ me anë të Thuram.
Baraspesha u rikthye në minutën e 35’, kur Orsolini nuk gaboi nga pika e bardhë e penalltisë. Pjesa e mbetur e lojës nuk prodhoi më gola dhe ekipet u drejtuan në ruletën e 11-mnetërshave, nga të cilat Bologna gaboi dy, ndërsa Interi tre me Bastonin, Barellën dhe Bonyn që nuk gjetën dot rrjetën.
Kështu, finalja e Superkupës do të jetë Napoli-Bologna, ndërsa Interi i bashkohet Milanit si dy ekipet e eliminuara nga ky kompeticion.
REZULTATI FINAL:
Bologna 1-1 Inter (P. 3-2)
Orsolini (P) 35′ / Thuram 2′
Penalltitë:
5-Immobile shënon.
5-De Vrij shënon.
4-Rowe shënon.
4-Bony gabon.
3-Miranda gabon.
3-Barella gabon.
2-Moro gabon.
2-Bastoni gabon.
1-Ferguson shënon.
1-Lautaro shënon.
