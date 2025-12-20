Sulm me dronë pranë kufirit me Venezuelën, vriten gjashtë ushtarë kolumbianë, plagosen 28 të tjerë

Kolumbi, 20 dhjetor 2025
Të paktën gjashtë ushtarë kolumbianë u vranë dhe 28 të tjerë u plagosën gjatë një sulmi të rëndë me dronë dhe mjete shpërthyese ndaj një baze ushtarake pranë kufirit me Venezuelën, njoftuan autoritetet kolumbiane.
Ministri i Mbrojtjes, Pedro Sánchez, e dënoi sulmin duke e cilësuar atë si një akt terrorist dhe konfirmoi bilancin tragjik të viktimave. Sipas tij, sulmi ishte i mirëorganizuar dhe kishte për qëllim goditjen direkte të forcave të sigurisë në një zonë strategjike kufitare.
Dyshimet bien mbi grupin rebel të ekstremit të majtë ELN (Ushtria Çlirimtare Kombëtare), i cili prej dekadash vepron në rajone të ndjeshme të Kolumbisë dhe ka zgjeruar aktivitetin edhe përtej kufirit, në Venezuelë.
ELN, i themeluar në vitin 1964 dhe i frymëzuar nga Revolucioni Kuban, është grupi më i vjetër rebel ende aktiv në Amerikën Latine. Ai kontrollon disa nga zonat kyçe të prodhimit dhe trafikut të drogës në Kolumbi dhe konsiderohet një aktor i rëndësishëm në krimin e organizuar ndërkombëtar.
Përpjekjet për një marrëveshje paqeje mes qeverisë kolumbiane dhe ELN kanë dështuar, ndërsa dhuna është intensifikuar vitet e fundit. Grupi ka deklaruar se vepron kundër asaj që e cilëson si “kërcënim të ndërhyrjes imperialiste” nga Shtetet e Bashkuara, megjithëse autoritetet e lidhin drejtpërdrejt me trafikun e kokainës dhe aktivitetet kriminale.
Kolumbia mbetet prodhuesi më i madh i kokainës në botë, sipas të dhënave të Kombeve të Bashkuara, ndërsa rajonet kufitare vazhdojnë të jenë vatra të përplasjeve të armatosura dhe pasigurive serioze.
