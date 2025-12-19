Zodiaku Ekstrem: Gjërat që duhen dhe nuk duhen bërë për 12 shenjat e zodiakut sot [e shtunë 20.12.2025]

Do’s & Don’ts për shenjat sot, 20.12.2025
Gjërat që duhen bërë dhe nuk duhen bërë për shenjat e zodiakut sot nga Angjelika Manusaki – Zodiaku ekstrem dhe kushdo që mund ta durojë
Mosmarrëveshje nga e kaluara, mundësi të reja që shfaqen, tensione në marrëdhënie, reagime të tepruara, krijimtari dhe ndryshime pranë derës. Do’s & Don’ts për shenjat sot vijnë për të vendosur rregull – te situatat dhe te ti.
Rubrika “Ekstremisht Zodiakal” është këtu. Kush e përballon, vazhdon.
Dashi
DO’s: Ndrysho pak sjelljen ndaj disa personave dhe situatave. Shfrytëzo favorin e Hënës së Re dhe bëhu më i vendosur – jo agresiv. Mendo mirë pasojat e veprimeve. Mbro qëndrimet e tua pa ulur të tjerët.
DON’Ts: Mos ia moho vetes kohën për të kuptuar më mirë çfarë po dëgjon rreth teje. Mos u trego i pakujdesshëm në marrëveshje, sidomos financiare, veçanërisht nëse do të zgjerosh planet. Mos vepro pa organizim.
—
Demi
DO’s: Hëna e Re sjell në fokus çështje financiare. Hiq barrët e panevojshme që të rregullosh hapat për të ardhmen. Mos u nxito; pavarësia kërkon durim dhe qëndrueshmëri.
DON’Ts: Mos humb qetësinë nga presioni i situatave apo personave. Mbaj distancë nga provokimet. Mos përdor fjalë të rënda apo therëse, edhe kur e di që të tjerët gënjejnë.
—
Binjakët
DO’s: Vendos marrëdhëniet në qendër dhe analizoji nën dritën e Hënës së Re. Vendos prioritete. Në punë, kujdes kujt i beson dhe çfarë ndan.
DON’Ts: Mos e nxirr tensionin e grumbulluar papritur. Mos thuaj tani atë që e ke mbajtur brenda, sepse lodhja po të turbullon gjykimin.
—
Gaforrja
DO’s: Hëna e Re të fokuson te puna dhe përditshmëria. Rinovo zakone që të lodhin. DON’Ts: Mos u trego i pakujdesshëm në komente. Mos u tërhiq në debate që nuk i do. Mos u bë i ashpër në komunikim pa e kuptuar.
—
Luani
DO’s: Vëzhgo modelet që përsëriten dhe çfarë i aktivizon. Mendo çdo hap, sidomos për planet e ardhshme. Gjej gëzimin tënd.
DON’Ts: Mos u lësho pas impulsivitetit të Hënës së Re dhe mos merr rreziqe për të “shkëputur” situata. Ndryshimi kërkon strategji, jo nxitim.
—
Virgjëresha
DO’s: Fokusohu te shtëpia dhe familja. Vendos kufij dhe bëj sqarime kur je i qetë.
DON’Ts: Mos impononi mendimet. Mos bërtit për t’u kuptuar. Sqaroi keqkuptimet pa reagime të tepruara.
—
Peshorja
DO’s: Rezisto impulsit për të thënë gjithçka pa filtër. Fol, por pasi ta kesh menduar mirë.
DON’Ts: Mos u bë posesiv nga tensioni. Mos humb durimin. Kujdes fjalët, arsyetimet dhe lëvizjet.
—
Akrepi DO’s: Rregullo financat duke i vendosur në rend. Vepro me kujdes tani dhe në vazhdim.
DON’Ts: Mos merr rreziqe të nxituara. Mos vepro reaktivisht. Në dashuri, sqarime po – shpërthime jo.
—
Shigjetari
DO’s: Dil nga “kutitë” e vendosura nga të tjerët dhe nga vetja. Vepro me organizim. Kontrollo nervat për vendime të sakta.
DON’Ts: Mos u zhgënje nga skenat e vështira; ato sjellin edhe mundësi. Mos nis gjëra papritur.
—
Bricjapi
DO’s: Bëhu më vëzhgues. Aktivizo idetë e reja me qetësi dhe strategji.
DON’Ts: Mos humb durimin nga lodhja. Mos zbulo planet. Vepro në prapaskenë dhe me mendje të kthjellët.
—
Ujori
DO’s: Hëna e Re të lejon të lëvizësh fijet – bëje me qetësi dhe llogari.
DON’Ts: Mos u ndiko emocionalisht nga rrethi. Kujdes financat dhe korrektësinë.
—
Peshqit
DO’s: Bëj ndryshime në punë për të mbrojtur dhe përforcuar imazhin. Vepro pa impulsivitet dhe pa u përshtatur me presionin e të tjerëve.
DON’Ts: Mos u përfshi në provokime dhe përplasje. Mos e lejo konfuzionin të të shpërqendrojë nga një ditë e ngarkuar.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
