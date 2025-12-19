Lamtumirë përgjithmonë – Kometa ndëryjore 3I/ATLAS kaloi pranë Tokës për të humbur sërish në Hapësirë

3I/ATLAS po largohet nga Toka me shpejtësi dhjetëra kilometra në sekondë. Ja si e dimë se bëhet fjalë për një kometë
Vetëm gjashtë muaj pasi u zbulua në “lagjen” tonë kozmike, kometa e rrallë ndëryjore 3I/ATLAS kaloi të premten pranë Tokës dhe vazhdoi udhëtimin e saj të përjetshëm mes yjeve.
Rreth orës 07:00 të mëngjesit, sipas orës lokale, vizitori ndëryjor iu afrua Tokës në distancën minimale prej 270 milionë kilometrash, pothuajse dy herë më larg se distanca Tokë–Diell.
Ajo do të mbetet e dukshme për teleskopët tokësorë dhe hapësinorë edhe për disa javë, përpara se të humbasë përgjithmonë në zbrazëtinë e Hapësirës.
3I/ATLAS, vetëm objekti i tretë ndëryjor që është vërejtur ndonjëherë gjatë kalimit nëpër Sistemin Diellor, është objekti më i shpejtë i regjistruar në këtë sistem, duke lëvizur me mbi 60 kilometra në sekondë.
Teksa i afrohej Diellit, duke ardhur nga drejtimi i qendrës së Galaktikës, objekti filloi të çlironte gaze dhe pluhur, ashtu siç ndodh me të gjitha kometat kur nxehen.
Në total, 15 misione të ndryshme të NASA-s regjistruan komën karakteristike të 3I/ATLAS, një re sferike gazi dhe pluhuri rreth bërthamës së kometës, si dhe bishtin e zbehtë që ajo lë pas.
3I/ATLAS në një imazh të anijes MAVEN, e cila ndodhet në orbitë rreth Marsit. Koma e kometës ka një diametër prej rreth 1.500 kilometrash (NASA/JPL-Caltech/University of Arizona).
Kometat, të përbëra nga një përzierje pluhuri, shkëmbinjsh dhe akulli, konsiderohen mbetje që kanë mbetur nga formimi i yjeve dhe planetëve.
3I/ATLAS konsiderohet kështu një lloj “kapsule kohore”, e cila mund të ofrojë të dhëna mbi lindjen e sistemeve planetare shumë të largëta. Vlerësohet se ka një moshë deri në 7 miliardë vjet, duke qenë kështu shumë më e vjetër se vetë Sistemi Diellor, i cili është rreth 4,6 miliardë vjeç.
3I/ATLAS është vetëm objekti i tretë ndëryjor i njohur deri më sot.
Vizitori i parë ndëryjor në historinë e astronomisë ishte ‘Oumuamua’, i zbuluar në vitin 2017, i cili nxiti teori për një anije jashtëtokësore, përpara se të provohej se ishte mbetje e një komete ose fragment i një objekti më të madh. I dyti ishte kometa 21/Borisov në vitin 2019.
Pozicioni aktual i kometës shfaqet në faqen “Eyes on the Solar System” të NASA-s.
Nisma kërkimore “Virtual Telescope Project” kishte planifikuar të transmetonte drejtpërdrejt të premten pamje të kometës nga teleskopë robotikë në Itali.
Për shkak të kushteve të pafavorshme të motit, nisja e transmetimit u shty për në orën 05:00 të mëngjesit të së shtunës, sipas orës së Tiranës.
