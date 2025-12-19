INSTAT: 2.2 milionë shqiptarë kanë ikur, 2.2 milionë të tjerë jetojnë ende në Shqipëri!

Gjysma e shqiptarëve jetojnë jashtë vendit / INSTAT: rreth 2.2 milionë shtetas në emigracion, shumica në moshë të re
Numri i shqiptarëve që jetojnë jashtë territorit të Shqipërisë është thuajse i barabartë me ata që jetojnë brenda vendit.
Sipas vlerësimeve të Institutit të Statistikave (INSTAT), në vitin 2025 diaspora shqiptare e krijuar kryesisht pas viteve ’90 llogaritet në rreth 2.256.346 shtetas, ose afërsisht 49% e popullsisë shqiptare në total. Për krahasim, Censi i fundit i popullsisë tregoi se në Shqipëri jetojnë 2.402.113 banorë.
Të dhënat tregojnë se emigracioni shqiptar ka një profil dukshëm të ri. Pesha kryesore i përket grupmoshës 15–64 vjeç, që përbën shumicën dërrmuese të diasporës. Fëmijët deri në 14 vjeç përfaqësojnë rreth 18%, ndërsa shtetasit mbi 65 vjeç rreth 5%.
Sipas shpërndarjes gjinore, 1.177.529 emigrantë janë meshkuj dhe 1.078.817 janë femra, çka përforcon faktin se diaspora shqiptare është kryesisht ekonomikisht aktive dhe me potencial të lartë kontributi në tregjet e punës të vendeve pritëse.
Ndryshe nga emigracioni i hershëm shqiptar, i cili ishte i orientuar kryesisht drejt Shteteve të Bashkuara, diaspora e re është përqendruar kryesisht në Europë. Komuniteti më i madh i emigrantëve shqiptarë ndodhet në Greqi, i ndjekur nga Italia, Gjermania, Franca dhe Mbretëria e Bashkuar.
Sipas të dhënave të Eurostat për vitin 2024, Italia, Greqia dhe Gjermania janë vendet me përqendrimin më të lartë të shqiptarëve që mbajnë leje qëndrimi. Në 27 vendet e Bashkimit Europian, 47.6% e lejeve të qëndrimit për shqiptarët janë dhënë për arsye të bashkimit familjar, ndërsa 29.1% për arsye punësimi.
Sa i përket arsyeve të largimit nga Shqipëria, faktorët kryesorë mbeten kërkimi i mundësive më të mira ekonomike. Pas tyre renditen arsyet familjare (16%) dhe arsimi (6%), duke treguar se emigracioni vijon të jetë një fenomen kompleks dhe afatgjatë për shoqërinë shqiptare.
