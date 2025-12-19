Presidenti Putin flet për herë të parë publikisht për objektin 3I/ATLAS që po vërtitet në hapësirë

Moskë – Presidenti rus Vladimir Putin ka hedhur poshtë zërat dhe teoritë për origjinë artificiale apo kërcënim nga objekti hapësinor 3I/ATLAS, duke sqaruar se bëhet fjalë për një kometë dhe se ajo nuk përbën asnjë rrezik për Tokën.
Gjatë një takimi me gazetarët, pyetja u ngrit nga Kristina Smirnova, reportere e kanalit “Tjumenskoe Vremja” nga Tjumeni, e cila iu referua spekulimeve se objekti 3I/ATLAS, që sipas parashikimeve i afrohet Tokës më 19 dhjetor, mund të jetë një anije me motor ose një objekt me origjinë artificiale. Ajo pyeti nëse shërbimet e inteligjencës ruse apo Roskosmosi kanë identifikuar shenja të tilla, duke shtuar me humor se Tjumeni është gati të presë edhe “mysafirë nga hapësira”.
Në ndërhyrje u përfshi edhe gazetari Pavel Zarubin, i cili me nota ironike i kërkoi Putinit të shkelte syrin e majtë nëse e dinte se alienët ekzistojnë, por kjo ishte e klasifikuar.
Putin fillimisht iu përgjigj me shaka, duke thënë se informacioni është “sekret” dhe se bëhet fjalë për një “armë sekrete” që Rusia do ta përdorte vetëm në rast ekstrem, duke theksuar se vendi i tij është kundër vendosjes së armëve në hapësirë. Më pas, ai kaloi në një sqarim serioz, citon noa.al.
“Është një kometë. Shkencëtarët tanë e dinë çfarë po ndodh atje. Kjo kometë vjen nga një galaktikë tjetër, prandaj sillet ndryshe nga kometat me origjinë nga galaktika jonë”, deklaroi Putin. Ai shpjegoi se kometa ka një mbështjellës të ndryshëm dhe se, ndërsa i afrohet Diellit, në sipërfaqen e saj ndodhin procese të veçanta, përfshirë edhe në bishtin e saj pluhuror, i cili duket ndryshe nga kometat e zakonshme.
Sipas Putinit, madhësia e kometës vlerësohet mes 2 dhe 6 kilometrave. Ai theksoi se distanca e saj nga Toka është shumë e madhe dhe nuk përbën rrezik. “Hëna ndodhet rreth 400 mijë kilometra larg nesh, ndërsa ky objekt ndodhet qindra milionë kilometra larg. Nuk mendoj se paraqet ndonjë kërcënim për ne”, u shpreh ai.
Më NASA siguroi publikun se "Kometa 3I/ATLAS nuk përbën kërcënim për Tokën".
Presidenti rus shtoi se objekti do të devijohet drejt Jupiterit dhe se në fillim të vitit të ardhshëm kometa 3I/ATLAS do të largohet përfundimisht nga Sistemi Diellor.
Zbardhje e plotë e pjesës për 3I/ATLAS
Kristina Smirnova, televizioni “Tjumenskoe Vremja”, Tjumen.
Kam një pyetje për një objekt të pazakontë – 3I/ATLAS, i cili thuhet se po i afrohet Tokës. Dhe, sipas parashikimeve, pikërisht sot, më 19 dhjetor, qoftë si një anije me motor, qoftë thjesht si një kometë, ai do t’i afrohet Tokës. Pyetja ime është kjo: çfarë ju raportojnë shërbimet e inteligjencës, Roskosmosi? A ka vërtet shenja të një origjine artificiale? Sado qesharake që mund të tingëllojë tani, ka shumë teori dhe hamendësime. Dhe ne, si Tjumen – kryeqyteti termal i Rusisë – jemi gati të presim çdo lloj mysafiri, por nëse këta do të jenë mysafirë nga hapësira, do të donim të përgatiteshim.
Dhe së dyti, a lidhet data e takimit tonë të sotëm me këtë parashikim? Sepse është hera e parë që bëjmë bilancin në një ditë të premte. Faleminderit.
P. Zarubin: Vladimir Vladimiroviç, këtu madje ju kërkojnë të shkelni syrin e majtë nëse e dini që alienët ekzistojnë, por kjo është e klasifikuar – kështu shkruajnë. Shkelni syrin nëse e dini.
V. Putin: Kristina, po, kështu ju quajnë? Do t’jua them, por kjo duhet të mbetet vetëm mes nesh. Është informacion sekret. Është arma jonë sekrete, por do ta përdorim vetëm në rastin më ekstrem. Sepse ne jemi kundër vendosjes së armëve në hapësirë në përgjithësi.
Dhe tani seriozisht, bëhet fjalë për një kometë. Shkencëtarët tanë e dinë çfarë po ndodh atje. Madje kjo kometë vjen nga një galaktikë tjetër, prandaj sillet ndryshe nga kometat me origjinë nga galaktika jonë. Ajo ka një mbështjellës tjetër dhe, teksa i afrohet Diellit, në sipërfaqen e saj ndodhin procese paksa të ndryshme, përfshirë edhe në bishtin pluhuror të kometës – aty gjithçka duket disi ndryshe. Por ajo është mjaft e madhe, mendoj diku nga 2 deri në 6 kilometra. Shikoni, Hëna ndodhet rreth 400 mijë kilometra larg nesh. Ndërsa objekti për të cilin flisni ndodhet në një distancë prej qindra milionë kilometrash dhe nuk mendoj se paraqet ndonjë kërcënim për ne. Do ta dërgojmë drejt Jupiterit. Dhe në fillim të vitit të ardhshëm, kjo kometë do të largohet nga Sistemi Diellor.
Kristina Smirnova : Mirëdita të gjithëve. Kristina Smirnova, kanali televiziv Tyumen Time, Tyumen.
Kam një pyetje në lidhje me objektin e pazakontë, 3I/ATLAS, që po afrohet aktualisht. Sipas parashikimeve, më vonë sot, më 19 dhjetor, ky objekt – për të cilin disa spekulojnë se është një anije kozmike me motor dhe të tjerë thonë se është thjesht një kometë – do të bëjë afrimin e tij më të afërt me Tokën. Pyetja ime është: çfarë po ju thonë shërbimet e inteligjencës dhe Roscosmos? A ka ndonjë shenjë të vërtetë të origjinës artificiale të objektit? Sado e pabesueshme që mund të duket, ka shumë teori që qarkullojnë. Dhe ndërsa ne në Tyumen – kryeqyteti termik i Rusisë – jemi gati të mirëpresim çdo mysafir, nëse ata janë mysafirë nga hapësira, do të donim të ishim të përgatitur.
Së dyti, a lidhet data e konferencës sonë për shtyp sot me këtë parashikim? Kjo është hera e parë që po e mbajmë përmbledhjen e fundvitit të premten. Faleminderit.
Pavel Zarubin : Z. Putin, në fakt po ju kërkojnë të bëni me sy nëse e dini që ekzistojnë alienët, por kjo është e klasifikuar. Kjo është ajo që thuhet. Vazhdoni, bëni me sy nëse e dini.
Vladimir Putin : Kristina, a është ky emri yt? Do ta them, por kjo duhet të mbetet rreptësisht midis nesh. Është informacion i klasifikuar. Është arma jonë sekrete, por ne do ta përdorim vetëm si mjetin e fundit. Sepse ne jemi, në parim, kundër vendosjes së armëve në hapësirë.
Por me gjithë seriozitetin, është një kometë. Shkencëtarët tanë e kuptojnë se çfarë po ndodh me të. Për më tepër, kjo kometë është me origjinë jashtëgalaktike, kështu që sillet ndryshe nga kometat brenda galaktikës sonë. Ka një përbërje të ndryshme dhe, ndërsa i afrohet Diellit, ndodhin procese paksa të ndryshme në sipërfaqen e saj dhe brenda bishtit të pluhurit, gjë që i bën disa aspekte të duken të pazakonta. Por është mjaft e madhe, diku midis 2 dhe 6 kilometrave, besoj. Merrni parasysh këtë: Hëna është rreth 400,000 kilometra larg. Objekti për të cilin po pyet është qindra miliona kilometra larg. Nuk besoj se përbën ndonjë kërcënim për ne. Do ta dërgojmë në rrugën e saj drejt Jupiterit. Në fillim të vitit të ardhshëm, do të largohet plotësisht nga Sistemi Diellor.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd